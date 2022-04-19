Россия и Армения выразили намерение вместе преодолевать санкционные вызовы

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили озабоченность в связи с односторонними санкциями, информирует пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров было принято совместное заявление. «(Президенты) Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В ответ США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против России, ее физических и юридических лиц.

—