Россия и Армения выразили намерение вместе преодолевать санкционные вызовы
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Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили озабоченность в связи с односторонними санкциями, информирует пресс-служба Кремля.
По итогам переговоров было принято совместное заявление. «(Президенты) Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В ответ США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против России, ее физических и юридических лиц.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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