 

Россия и Армения выразили намерение вместе преодолевать санкционные вызовы

19.04.2022, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили озабоченность в связи с односторонними санкциями, информирует пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров было принято совместное заявление. «(Президенты) Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В ответ США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против России, ее физических и юридических лиц. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Международные рейсы разрешили еще из четырех городов России

26.01 / Украина собирается отрезать свою энергосистему от России и Белоруссии

06.09 / Бывший агент ФБР назвал Трампа “явной и существующей угрозой” нацбезопасности США

12.01 / Умер спонсор предвыборной кампании Трампа американский миллиардер Шелдон Адельсон

02.09 / Deutschlandfunk – визит Мааса к соседям Афганистана показал, что Запад уже никак не контролирует ситуацию

07.12 / Гетманцев: Продажа товаров без чека поддерживает массовую торговлю контрабандой, а это 5-10 млрд грн неполученных поступлений в бюджет

03.08 / Ученые определили оптимальную продолжительность тренировок для похудения

06.08 / Центр глобального взаимодействия представил доклад о российской экосистеме дезинформации и пропаганды

05.08 / Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

10.07 / Бывшего челябинского вице-губернатора освободили по УДО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика