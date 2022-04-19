 

В банкоматах «Тинькофф» обнаружены вши

19.04.2022, 20:11, Разное
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Центральный банк России вынес предписание о временной приостановке работы банкоматов «Тинькофф» во всех регионах страны.

Причиной столь жёсткого решения регулятора стало грубейшее нарушение санитарных норм сотрудниками банка, вследствие чего на каждом третьем банкомате кредитной организации появились вши и другие паразиты.

В банкоматах «Тинькофф» обнаружены вши– За последний месяц к нам поступили десятки жалоб от граждан, у которых был обнаружен педикулёз после использования банкоматов «Тинькофф». Мы провели проверку и выяснили, что в организации систематически не соблюдается санитарно-гигиенические нормы. На каждом третьем банкомате были обнаружены вши, грибки и другие представляющие опасность организмы, – заявил заместитель главы ЦБ Павел Голубь.

До 15 мая сотрудники «Тинькофф» обязаны провести полную дезинфекцию всех банкоматов, после чего будет проведена повторная проверка. В случае, если выявленные нарушения не будут устранены, то у финансового учреждения может быть отозвана лицензия.

Пострадавшие из-за халатности клиенты «Тинькофф» получат компенсацию – согласно предписанию ЦБ, кредитная организация обязана полностью оплатить их лечение и выплатить крупную сумму за нанесённый моральный ущерб.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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