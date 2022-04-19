 

Петербургские чиновники “кинули” айтишников: как город теряет лучших специалистов

19.04.2022, 20:10, Разное
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Слабая по сравнению с Москвой поддержка властями Санкт-Петербурга отрасли информационных технологий грозит оттоком молодых и востребованных IT-специалистов из Северной столицы. Уже в ближайшем будущем отсутствие адекватных мер по поддержке отрасли со стороны Смольного может негативно сказаться на имидже Петербурга.

Вице-губернаторы Станислав Казарин и Алексей Корабельников в рамках встречи с представителями IT-сферы сообщили о подготовленных мерах поддержки в период действия международных санкций. Примечательно, что любые действия Смольного в отношении IT-отрасли уступают предложенным Москвой мерам. В столице уже в разы выросло финансирование отрасли информационных технологий по действующим программам поддержки бизнеса. Также были утверждены механизмы предоставления грантов на проекты импортозамещения.

На данный момент отечественные разработчики софта находятся под международным давлением из-за обострения общественно-политической ситуации. В таких условиях молодые IT-специалисты могут обратить внимание на предлагаемые Москвой условия труда, что спровоцирует перерегистрацию целого ряда организаций и предприятий Северной столицы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что администрация губернатора Александра Беглова отказала в разрешении на строительство современного IT-центра компании, связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным. Так, Смольный в очередной раз продемонстрировал недальновидную и непоследовательную политику, лишив Петербург возможности стать российский IT-столицей.



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