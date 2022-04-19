 

Мнение: Новый стрим с Сапожником!!

19.04.2022, 20:05, Разное
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Напоминаю: новая беседа с дорогими подписчиками и просто людьми доброй воли – СЕГОДНЯ, во ВТОРНИК, с 20.15! В 8 вечера всех жду с вопросами, поговорим минимум часа два!

Сегодняшняя тема будет про «Экзистенциальные выборы войны» – примеров уже более чем достаточно. И не будем забывать, что пока еще в России большинство воспринимает происходящее на Украине как футбол или компьютерную игру, где «наши» против «ненаших», и можно «болеть» за своих или даже, ради прикола, за «чужих» – главное, не забыть прикупить пива и «чипсиков». В этом мы все еще в заведомо неравном положении с украинцами (которым мы пишем злобные комментарии, а они нам отвечают не менее яростно). У нас все взрывы – на экране монитора, а у них – за окном, и утром надо идти в магазин, обходя воронки в мостовой.

Но глупо думать, что мы «в домике». Есть подозрение, что мы получим всё втройне, но – чуть позже. Бежать некуда, спастись невозможно – остается только расти духовно. ВСЕ НА СТРИМ!

Мой канал – вот: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Источник: Размышления вольного социолога



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