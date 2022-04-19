Джулия Робертс поделилась секретом счастливого брака длиною в 20 лет

Главная “красотка” Голливуда Джулия Робертс впервые за долгое время вышла в свет и заодно появилась на телевидении. Сейчас актриса промоутирует два своих новых проекта – фильмы “Билет в рай” и “Газлит”. Вчера Джулия стала гостьей вечернего шоу Стивена Кольбера. На съемки она пришла в образе, отлично дополняющем настроение интервью. Робертс выбрала строгий костюм-двойку с красной окантовкой, лампасами и алыми пуговицами в форме сердец.

Одной из тем беседы стал брак 54-летней кинозвезды и ее 53-летнего супруга Дэниела Модера. Стивен попросил Робертс поделиться, в чем же секрет такого крепкого и успешного брака.

Ну, ты тоже знаешь ответ на этот вопрос, – парировала актриса телеведущему, который и сам женат уже более 28 лет.

Чтобы все-таки получить от актрисы заветный ответ, ведущий предложил одновременно отсчитать от трех и каждому дать свою версию.

Извинения, – выдвинул свою версию ведущий.

Поцелуи, – неожиданно выпалила Робертс.

В эфире Робертс также рассказала о предстоящем ромкоме “Билет в рай” – ее пятом совместном фильме с Джорджем Клуни. Съемки проходили в Австралии в период карантина:

Мы были сильно, сильно взвинчены. Все, что вы думаете о Клуни, в реальности превосходит ваши ожидания, – рассказала она.

Кроме того, в рамках промо нового сериала “Газлит” она поделилась впечатлениями о работе с Шоном Пенном, которого в роли бывшего генерального прокурора США Джона Н. Митчелла узнать буквально невозможно:

Он не хочет, чтобы кто-нибудь знал, какой он на самом деле милый, потому что это разрушит репутацию, над которой он так усердно работал. У него было столько терпения, чтобы наносить этот грим, – отметила Робертс.

Также она рассказала, что на съемочной площадке было очень жарко, и пока Пенн стоически терпел, она постоянно жаловалась. Многосерийный политический триллер “Газлит” вышел 18 апреля. Джулия Робертс исполнила роль супруги генерального прокурора США.

Джулия и Дэниел с детьми