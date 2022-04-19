 

Guardian – ОАЭ заподозрили в причастности к взлому телефона сотрудников канцелярии Джонсона

19.04.2022, 19:16, Разное
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В 2020 и 2021 годах на сотрудников офиса премьер-министра Бориса Джонсона и Министерства иностранных дел Великобритании были совершенны «многочисленные» атаки, с использованием программы Pegasus. Как передаёт The Guardian со ссылкой на Citizen Lab, в причастности к взломам телефонов подозревают ОАЭ, Индию, Кипр и Иорданию.


AP

Объединённые Арабские Эмираты могут быть причастны к попыткам взлома мобильных телефонов сотрудников канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет The Guardian со ссылкой на лабораторию Citizen Lab, расположенную на базе Школы Мунка при канадском Университете Торонто.

По данным специалистов лаборатории, офис главы британского правительства подвергся «многочисленным» атакам в 2020 и 2021 годах с использованием шпионской программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group. Программное обеспечение позволяет перехватывать телефонные звонки, просматривать фотографии, отслеживать местоположение человека и превращать заражённый телефон в прослушивающее устройство.

За те же два года целью хакеров также неоднократно становились сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании. Как подозревают в лаборатории, с атаками на внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства могут быть связаны ОАЭ, Индия, Кипр и Иордания.

Хотя специалисты не смогли назвать имена тех, чьи телефоны пытались взломать, в Citizen Lab уведомили британское правительство об атаках, надеясь, что это позволит «уменьшить ущерб». На Даунинг-стрит эту информацию комментировать отказались.

Как напоминает The Guardian, в ноябре прошлого года администрация президента США Джо Байдена уже внесла NSO Group в чёрный список страны. В Вашингтоне заявили, что располагают доказательствами того, что компания продавала шпионские программы иностранным правительствам, которые использовали их в «репрессивных» целях.

Впрочем, в самой израильской компании отмечают, что продолжают «подвергаться нападкам со стороны ряда политически мотивированных правозащитных организаций, таких как Citizen Lab и Amnesty International, с целью подготовки недостоверных и необоснованных отчётов, построенных на неясной и неполной информации».

В NSO Group отвергли обвинения Citizen Lab о причастности их продукции к атакам на британское правительство, назвав все заявления лаборатории «ложными». Издание также обратилось за комментариями к правительствам ОАЭ, Индии, Кипра и Иордании, однако пока так и не получило ответ.



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