 

Российское географическое общество по ошибке оштрафовали из-за работы про рельеф дна Азовского моря

19.04.2022, 19:11, Разное
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Басманный суд Москвы признал ошибочным выписанный Российскому географическому обществу (РГО) штраф за нарушение правил публицистической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте общества.

РГО получило денежное взыскание в размере 142 тыс. рублей за научную работу о рельефе дна Азовского моря. Судебное решение организация получила через 30 минут после публикации. В нём было отмечено, что издание научных трудов на «провокационную» тему в сложный период жизни страны недопустимо.

Организация выступила с обжалованием решения в Басманном суде Москвы. Судья Антон М. признал весомыми аргументы о том, что море упоминалась с таким названием уже в ХVII веке и его топоним не имеет никакой связи с неблагоприятной деятельностью. В результате этого постановление было признано незаконным.

В суде также постановили выслать извинение в бумажном формате на адрес регистрации РГО. Однако судья отметил, что денежные средства, оплаченные обществом, возвращены не будут в связи с тяжёлой экономической, политической и эпидемиологической обстановкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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