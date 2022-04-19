Российское географическое общество по ошибке оштрафовали из-за работы про рельеф дна Азовского моря

Басманный суд Москвы признал ошибочным выписанный Российскому географическому обществу (РГО) штраф за нарушение правил публицистической деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте общества.

РГО получило денежное взыскание в размере 142 тыс. рублей за научную работу о рельефе дна Азовского моря. Судебное решение организация получила через 30 минут после публикации. В нём было отмечено, что издание научных трудов на «провокационную» тему в сложный период жизни страны недопустимо.

Организация выступила с обжалованием решения в Басманном суде Москвы. Судья Антон М. признал весомыми аргументы о том, что море упоминалась с таким названием уже в ХVII веке и его топоним не имеет никакой связи с неблагоприятной деятельностью. В результате этого постановление было признано незаконным.

В суде также постановили выслать извинение в бумажном формате на адрес регистрации РГО. Однако судья отметил, что денежные средства, оплаченные обществом, возвращены не будут в связи с тяжёлой экономической, политической и эпидемиологической обстановкой.

—