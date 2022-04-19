Белгородский губернатор назвал число пострадавших домов после обстрела с Украины

Порядка 80 домов получили повреждения после обстрела украинских военных в поселке Головчино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошли по всем домам, посмотрели объем тех проблем, которые у нас есть. 76 домов на сегодняшний день получили повреждения, [в том числе] 21 дом – легкие повреждения, разбиты окна», – сказал глава региона, передает ТАСС.

Кроме того, повреждения получили 17 автомобилей, власти региона намерены помогать жителям региона с восстановлением транспорта, добавил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области пострадали три человека.

Гладков сообщал, что жители Головчино после обстрелов смогут переехать в другие населенные пункты региона.

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