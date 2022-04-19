В ДНР сообщили о вышедших из подвалов «Азовстали» более 100 мирных жителей

В Мариуполе 120 мирных жителей, прятавшихся в подвалах в районе завода «Азовсталь», вышли к военным Донецкой Народной Республики, сообщил источник в силовых структурах ДНР.

«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что люди вышли сами. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля.

Вооруженные силы РФ открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался.

Ранее во вторник группы военных Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации РФ по «Азовстали», где остаются порядка 1,5–2 тыс. «азовцев».

—