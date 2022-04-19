Для длинных и коротких волос: лучшие классические и современные прически с ободком

Ободок для волос — очень простой, но такой универсальный и незаменимый аксессуар, когда дело доходит до укладки. Именно с его помощью можно преобразить любую прическу. Рассматриваем классические и современные варианты создания эффектных луков с помощью ободков.

Прямые распущенные волосы

Этот вариант идеален для тех, у кого прямые, ровные и длинные волосы. Также он подойдет для обладательниц многослойных стрижек.

Создание такой прически не займет много времени. Нужно хорошо прочесать волосы, разделить их на прямой пробор. Кончики ободка поместить за уши, где находится линия роста волос, и поднять наверх выше лба. Благодаря такой прическе локоны не будут падать на лицо.

Можно сделать и по-другому. Если вас не смущают локоны, обрамляющие лицо, то можете оставить часть прядей спереди, перед ободком.

Наденьте аксессуар таким образом, чтобы он разделил все ваши волосы поперек. Это хороший вариант для создания неформального и непринужденного молодежного образа. В данном случае ободок выполняет только эстетическую функцию.

Высокий хвост

Если вам импонирует романтичный и соблазнительный стиль пин-ап, тогда попробуйте сделать себе такую прическу. Зачешите волосы назад, сформируйте на макушке хвост, зафиксируйте его резинкой. По бокам от лица можете оставить по прядке. Затем платок или косынку завяжите вокруг линии роста волос так, чтобы узелок оказался сверху.

Эффектнее всего данная прическа смотрится с алой помадой на губах.

С банданой

Эта прическа идеально подходит для занятий спортом, для посещения тренажерного зала. Сделать ее не составит труда буквально за пять минут. Для этого соберите волосы сзади на затылке в хвост либо в пучок. Выбивающиеся локоны зафиксируйте с помощью невидимок. Оберните бандану вокруг головы, сделав один или несколько узлов сверху.

С кудрявыми локонами

С ободками и банданами эффектно смотрятся не только укладки с собранными или с приглаженными волосами. Если у вас кудри, то вы тоже можете сделать эффектную прическу. Старайтесь создать прикорневой объем: можете взъерошить волосы у корней и сбрызнуть их лаком для волос. Теперь остается только надеть ободок.

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В тон к волосам

Оригинальная идея — подобрать ободок с декором таким образом, чтобы основание аксессуара совпадало по цвету с вашими волосами. Посмотрите на фото выше. Кажется, будто розы у девушки в локонах. На самом деле это просто ободок с таким оригинальным декором.

С короткими волосами

Если у вас короткая стрижка наподобие пикси, то вы не должны отказываться от ношения ободков. Только помните о некоторых правилах. Первое касается ширины ободка. Он должен быть относительно узким. Второе — это дизайн. Обилие крупных элементов декора не слишком уместно.

Эффектнее всего смотрятся ободки в минималистичном лаконичном стиле.

Бандана с заколкой

Когда будете создавать прическу с банданой, то можете использовать дополнительные аксессуары. Речь идет не только о шпильках и невидимках, но также и о заколках со стразами. Эти изделия удобны тем, что с их помощью можно зафиксировать бандану на голове так, чтобы она не сползала и чтобы узел не развязывался.

Если хотите получить образ в более неформальном стиле, тогда помните, что творческий беспорядок на голове приветствуется. Можете не приглаживать волосинку к волосинке. Выбивающиеся локоны смотрятся очень мило.

Маскировка

Есть у ободков и бандан практичное предназначение. Они могут ловко замаскировать жирные корни волос. Если вы по какой-то причине не помыли голову, а вам предстоит выход в свет, тогда наденьте широкий ободок так, чтобы он покрывал корни волос. Таким образом вам удастся создать эффектную прическу, и никто из окружающих не заметит, что у вас не очень чистые волосы.