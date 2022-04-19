 

Мнение: Влечение к смерти

19.04.2022, 18:40, Разное
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За родную землю по мобилизации
“Дата публикации: 15 апреля 2022
«Всё преходяще, музыка — вечна», — такими словами начинается 9-минутный видеоролик, размещённый 15 апреля на канале WarGonzo в Яндекс.Дзен. Сюжет Дмитрия Кузнецова, снятый в эти дни в донбасских республиках, рассказывает о вокалистах, хореографах, духовиках, балалаечниках и других артистах Луганской академической филармонии, сменивших музыкальные инструменты на оружие и сражающихся за родную землю.”

То есть это не только из Донецкой филармонии призвали, но и из Луганской. Не только джазовых музыкантов, но и балалаечников. И это никто не скрывает, это популяризируют. “Сражаться за родную землю” — это хорошо и достойно.
Это не только в ДНР – в ЛНР все то же самое. Балалаечникам нашли применение, наконец, как и хореографам. Такого, насколько я знаю историю, даже большевики в период ВОВ не особо себе позволяли. Но сейчас все запреты и табу сняты, русские люди как бы осознали, что искусство – это такое же дерьмо, как и все остальное на свете. Мощнейшая – даже не некрофилия, а Танатос – влечение к смерти. Умереть, и не просто, а как-нибудь особенно мерзко – чтобы кишки наружу, чтобы пальцы оторвало и вместо ноги торчал обрубок кости.
“Кто ты был, говоришь – хореограф? А-аа, пианист. Гы-гы!”

Источник: Размышления вольного социолога



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