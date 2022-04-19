 

Московский бизнес получил почти шесть миллиардов рублей помощи

19.04.2022, 18:22, Разное
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Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, с января по март 2022 года предприниматели Москвы получили почти шесть миллиардов рублей по программе гарантийной поддержки, которую реализует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса столицы. Он покрывает поручительством до 70% по кредитам бизнесменов. Так, в первом квартале этого года было заключено свыше 150 договоров-поручительств (это на 23% больше, чем за тот же период 2021-го) на сумму почти три миллиарда рублей.

Исполнительный директор фонда Антон Куприянов отметил, что сейчас наблюдается высокий спрос, все чаще заключаются сделки по новым программам. По его словам, внутренние процедуры стали проще, а решения по выдаче
поручительств принимаются быстрее. “А в случаях, если требуется реструктуризация, продлеваем
поручительство автоматически по письму из банка”, – добавил Куприянов.

На сайте фонда московские предприниматели могут ознакомиться с продуктами, а через центры услуг для бизнеса и банки-партнеров – подать заявку на поручительство. В последнем случае также возможно обратиться непосредственно в фонд. Информация о мерах поддержки находится на сайте департамента предпринимательства и инновационного развития развития Москвы.



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