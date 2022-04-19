 

Мнение: Нормы и регламенты

19.04.2022, 18:05, Разное
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В России будет снова разрешена эксплуатация двигателей класса «Евро-0» и выше. Этот стандарт по содержанию вредных веществ в выхлопа автомобилей был введен в Европе в 1988 году, в 1992 году заменен на стандарт «Евро-1».

Возвращение к ранее отмененным стандартам продиктовано отсутствием возможностей к выпуску и продаже автомобилей, соответствующих действующим нормам по выхлопу. К примеру, Камаз уже собрал около 5 тысяч грузовиков, соответствующих нормам «Евро-2», но не может из-за существующих ограничений продавать их даже на внутреннем рынке.

Мера по снижению требований предполагается как временная, но по всей видимости, она останется надолго, так как уже сейчас нет практических возможностей для поддержания существующих техрегламентов.

Источник: Эль Мюрид



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