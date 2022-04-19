Новая жизнь: Бруклин Бекхэм подтвердил, что взял фамилию жены Николы Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм (которая, кстати, в выходные с размахом отпраздновала свой день рождения) Бруклин осваивается в новом статусе. В сети писали, что после свадьбы 23-летний парень взял фамилию жены Николы Пельтц, но теперь это подтвердил он сам. Его подписчики заметили – Бруклин обновил аккаунт в социальных сетях и добавил к своему официальному никнейму фамилию новоиспеченной супруги. Теперь его имя в сети (и, вероятно, в реальной жизни тоже) звучит так: @brooklynpeltzbeckham (Бруклин Пельтц-Бекхэм). Почему именно в таком порядке, осталось тайной.

Также Бруклин опубликовал первую совместную фотографию с Пельтц после свадьбы – на ней супруги делят картофель фри – и оставил короткую подпись:

Моя женушка.

Напомним, что 9 апреля старший сын Дэвида и Виктории Бэкхэм Бруклин связал себя узами брака со своей возлюбленной, дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца, 27-летней Николой. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям, состоялась в роскошном поместье Монсоррель, принадлежащем отцу невесты. Его стоимость оценивается в 103 миллиона долларов. Среди многочисленных гостей были замечены звезда «Отчаянны домохозяек» Ева Лонгория, которая блистала в платье от матери жениха Виктории Бэкхэм, теннисистка Серена Уильямс, бывшая «перчинка» Мел Би, телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи и другие знаменитости.

Уже через пару дней в сети начали появляться первые официальные фотографии с торжества и подробности свадьбы: так, например, молодые люди заключили брачный договор по настоянию отца Николы.

Бруклин и Никола обручились в июле 2020 года после того, как в январе обнародовали свои отношения. Первоначально они планировали пожениться до 2022 года, но отложили этот знаменательный день из-за пандемии COVID-19.