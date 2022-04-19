NYT – украинские войска обстреляли деревню запрещёнными кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли собственную деревню, в которой находились российские войска, запрещёнными на международном уровне кассетными боеприпасами, пишет The New York Times. Как отмечает газета, кассетные боеприпасы представляют большую угрозу для гражданских, поскольку они не только бесконтрольно поражают большую площадь, но и могут взорваться, если их подобрать позднее.



The New York Times

Это случилось в начале марта: отстрелянная боеголовка от кассетной ракеты упала рядом с домом Юрия Дорошенко на востоке Украины после того, как смертоносный снаряд усеял его деревню своими фрагментами, пишет The New York Times.

«Шёл обстрел, и вот этим они попали по улице», — отметил Дорошенко.

Кассетные боеприпасы запрещены на международном уровне, и различные правозащитные группы осуждают их применение, в том числе и сторонами украинского конфликта.

Однако элемент кассетной ракеты, который упал рядом с домом Дорошенко, выпустили вовсе не российские войска. Исходя из улик, с которыми удалось ознакомиться The New York Times во время посещения этого района боевых действий, весьма вероятно, что эта ракета принадлежала украинским войскам, которые пытались отбросить российские силы.

В результате конкретно этого удара по деревне Гусаровка никто не погиб, однако по меньшей мере два человека были убиты в ходе обстрела украинских сил, которые били по российским войскам.

В ходе конфликта, которому скоро исполнится восемь недель, обе стороны активно пользуются артиллерией и ракетами для нанесения ударов по противнику. Однако решение украинцев обстрелять свою собственную деревню кассетными боеприпасами, которые способны случайно убить гражданских, подчёркивает их стратегическую цель: вернуть себе свою страну, любой ценой.

Кассетные боеприпасы — это класс вооружений, включающий в себя ракеты, бомбы, а также миномётные и артиллерийские снаряды, — разрываются в воздухе и бьют по площадям бомбами меньшего размера. Это оружие представляет высокую опасность для гражданских до тех пор, пока неразорвавшиеся боеприпасы не обнаружат и надлежащим образом не утилизируют эксперты.

Согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу в 2010 году, использование этого вида вооружений запрещено, так как никак нельзя помешать тому, чтобы в ходе его применения не пострадали гражданские лица. При этом гуманитарные организации отмечают, что не менее 20% этих противопехотных боеприпасов не детонируют при ударе, и они могут взорваться позже, если их подобрать.

Конвенцию подписало более 100 стран, однако в их число не входят США, Украина и Россия.

«Появление доказательств, указывающих на то, что Украина, возможно, использовала кассетные боеприпасы в текущем конфликте, неудивительно, но определённо внушает тревогу, — сказала директор отдела вооружений Human Rights Watch Мэри Уорхэм. — Кассетные боеприпасы неприемлемы; это оружие, которое убивает и калечит мирных жителей по всей Украине».

Российские войска заняли Гусаровку в начале марта, заняв здания на окраинах деревни и неподалёку от её центра. По словам Дорошенко, 220-миллиметровая ракета «Ураган», которая упала рядом с его домом, была выпущена либо 6, либо 7 марта. К тому моменту российские войска установили над деревней полный контроль.

Во время осмотра дома Дорошенко и прилегающих улиц репортёры The New York Times увидели большие фрагменты ракеты, которая отстрелила кассетные элементы. По словам местных жителей, ракета упала рядом с импровизированным штабом российских войск, что, скорее всего, говорит о том, куда именно целили украинцы.

Обстрел Гусаровки, по всей видимости, стал первым случаем применения кассетных боеприпасов украинской стороной с момента ввода российских войск 24 февраля. При этом в 2015 году украинские войска уже использовали это оружие в ходе первых месяцев вооружённого противостояния в Донбассе, напоминает The New York Times.