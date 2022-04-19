Решетников заявил, что экономика РФ выдержала первый удар санкций

Российская экономика выдержала первый удар от введенных против нее санкций, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы по поручению президента Российской Федерации правительством и Банком России», – передает его слова ТАСС.

Так, на рынке РФ исчез ажиотажный спрос, показатели демонстрируют падение спроса на товары ниже докризисных.

«Более того, у нас приобретение товаров длительного пользования – муки, сахара, растительного масла, соли – за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе. Все это привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровней середины февраля», – сообщил Решетников.

Ситуацию в финансовом секторе экономики министр назвал стабильной, а нынешний курс рубля обоснованным в текущих условиях.

Ранее президент Владимир Путин призвал Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на уровень инфляции.

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