 

Решетников заявил, что экономика РФ выдержала первый удар санкций

19.04.2022, 17:40, Новости дня
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Российская экономика выдержала первый удар от введенных против нее санкций, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы по поручению президента Российской Федерации правительством и Банком России», – передает его слова ТАСС.

Так, на рынке РФ исчез ажиотажный спрос, показатели демонстрируют падение спроса на товары ниже докризисных.

«Более того, у нас приобретение товаров длительного пользования – муки, сахара, растительного масла, соли – за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на докризисной неделе. Все это привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровней середины февраля», – сообщил Решетников. 

Ситуацию в финансовом секторе экономики министр назвал стабильной, а нынешний курс рубля обоснованным в текущих условиях.

Ранее президент Владимир Путин призвал Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на уровень инфляции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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