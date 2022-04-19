Meta обжаловала решение на запрет в России
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Американская компания Meta (признана экстремистской в России) подала жалобу на решение суда о запрете ее деятельности, сообщили в Тверском суде Москвы.
«Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации», – сообщили в суде ТАСС.
Жалобу планируется рассмотреть в апелляционной инстанции Мосгорсуда, пока дата не назначена.
Ранее в Роскомнадзорае сообщили, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ по решению суда за экстремизм. При этом решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в РФ не распространяется на мессенджер WhatsApp.
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