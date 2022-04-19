 

Meta обжаловала решение на запрет в России

19.04.2022, 17:40, Новости дня
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Американская компания Meta (признана экстремистской в России) подала жалобу на решение суда о запрете ее деятельности, сообщили в Тверском суде Москвы.

«Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации», – сообщили в суде ТАСС.

Жалобу планируется рассмотреть в апелляционной инстанции Мосгорсуда, пока дата не назначена.

Ранее в Роскомнадзорае сообщили, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ по решению суда за экстремизм. При этом решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в РФ не распространяется на мессенджер WhatsApp.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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