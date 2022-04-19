Снесённые в России памятники Ленину, Дзержинскому и Марксу отправят на Украину

Советник президента России Владимир Мединский сообщил о включении Украины в федеральную программу «Памятники-2030». В рамках реализации проекта, часть демонтированных в России памятников советской эпохи будут установлены на территории Украины.

«За последние 8 лет на Украине было снесено несколько тысяч памятников Ленину, Дзержинскому и другим советским лидерам. Но в украинском обществе есть спрос на эти монументы, поэтому в рамках гуманитарной помощи мы приняли решение направить на Украину более 1000 демонтированных в России памятников», – заявил Мединский.

Курировать проект будет министерство культуры России. Как нас заверили в ведомстве, никаких дополнительных бюджетных расходов на перевозку и установку памятников не потребуется, так как за все работы будут проведены за счёт украинской стороны.

Первые монументы будут доставлены на территорию Украины уже в конце апреля 2022 года.

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