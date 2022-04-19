 

Снесённые в России памятники Ленину, Дзержинскому и Марксу отправят на Украину

19.04.2022, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник президента России Владимир Мединский сообщил о включении Украины в федеральную программу «Памятники-2030». В рамках реализации проекта, часть демонтированных в России памятников советской эпохи будут установлены на территории Украины. 

«За последние 8 лет на Украине было снесено несколько тысяч памятников Ленину, Дзержинскому и другим советским лидерам. Но в украинском обществе есть спрос на эти монументы, поэтому в рамках гуманитарной помощи мы приняли решение направить на Украину более 1000 демонтированных в России памятников», – заявил Мединский.

Курировать проект будет министерство культуры России. Как нас заверили в ведомстве, никаких дополнительных бюджетных расходов на перевозку и установку памятников не потребуется, так как за все работы будут проведены за счёт украинской стороны. 

Первые монументы будут доставлены на территорию Украины уже в конце апреля 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Что произошло за день 27 марта

24.04 / В Забайкальском крае во время охоты застрелили главу регионального УФСИН

26.06 / “Дни.ру” раздают подарки: билеты на спектакль “Задняя часть слона”

03.09 / «Иллюстрация человеческого горя»

16.02 / Замечен новый хэтчбек Renault Sandero на территории России, где проходят его испытания

04.11 / Трамп заявил о мошенничестве на выборах президента США

18.08 / «Охренеть, сколько тут человек!»

20.10 / Песков: Путин намерен принять решение о новых антиковидных мерах

05.10 / Объявлено о приближении к Камчатке новых пятен

12.07 / Названы здоровые привычки, которые вредны для здоровья зубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика