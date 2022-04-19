Мнение: Царские подшипники, пакистанские двигатели и два технических вопроса
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1. Тут некоторые продолжают рассказывать, что в России якобы не делают подшипники. Плохие новости для тех, кто играет на другой стороне — делают, делают, причём ещё со времён Николая II (для зануд: на картинке к посту, возможно, ещё импортные подшипники, я не знаю).
Вот неполный перечень подшипниковых заводов современной России (я перечислю только крупные предприятия):
https://www.wiki-prom.ru/51/podshipnikovye-zavody.html
— Волжский подшипниковый завод (ВПЗ)
— Шестой государственный подшипниковый завод (6ГПЗ)
— Десятый подшипниковый завод (10-ГПЗ)
— Вологодский подшипниковый завод (ВПЗ-23)
— Саратовский подшипниковый завод (ЕПК Саратов)
— Тамбовский завод подшипников скольжения (ТЗПС)
— Самарский подшипниковый завод (СПЗ или ГПЗ-9)
Также есть ещё огромное количество подшипниковых заводов поменьше. Сейчас сотрудники этих заводов ходят по цехам в радостном предвкушении — уход с рынка западных поставщиков и осложнение поставок из Китая позволяют резко нарастить собственное производство.
2. В Пакистане тем временем делают двигатели по древней технологии:
https://www.douyin.com/video/7077696359041649928
Это к вопросу «сложно ли будет заместить импорт». Импорт микропроцессоров — да, сложно. Импорт обычной техники — нет, не очень сложно.
3. Коллеги, если позволите, два технических вопроса опытным пользователям интернет. Во-первых, я решил подстраховаться на случай отключения некоторых сайтов с нужными мне материалами. Чем лучше выкачивать из интернета сайты целиком? Я попробовал старый добрый Getleft, но, кажется, он в 2022 году уже неактуален, современные сайты не понимают.
Во-вторых, известные обстоятельства вынуждают меня снова поднять на грот-мачте Весёлого Роджера, а пришедшая с возрастом осторожность требует выделить для пиратских программ отдельное пространство, внутри которого их вредоносная начинка не сможет моему компьютеру навредить.
Что сейчас принято использовать в качестве безопасной виртуальной машины под виндоуз? Я довольно прижимист, но готов купить нужное решение — при условии, конечно, что деньги не пойдут американцам на производство новых демократических бомб.
Источник: Место для дискуссий
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