Мнение: Про Z-куличи

Накануне празднования Пасхи в магазинах появились Z-куличи.

Правда, в РПЦ заявили, что «подобные хлебобулочные изделия не могут иметь отношения к христианской традиции».

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий» – заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Но добавил, что «продукция с патриотической символикой сейчас необходима, но вне церковного контекста».

Не патриотично как-то. Почему бы и не освятить Z-куличи? Или символика Z и V сегодня неугодна Всевышнему?

Фотография отсюда

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