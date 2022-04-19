 

Мнение: Про Z-куличи

19.04.2022, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне празднования Пасхи в магазинах появились Z-куличи.

Правда, в РПЦ заявили, что «подобные хлебобулочные изделия не могут иметь отношения к христианской традиции».

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий» – заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Но добавил, что «продукция с патриотической символикой сейчас необходима, но вне церковного контекста».

Не патриотично как-то. Почему бы и не освятить Z-куличи? Или символика Z и V сегодня неугодна Всевышнему?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Угроза есть, единства нет

28.12 / Челки, которые подходят ко всем прическам. Лучшие варианты для встречи Нового года

15.12 / Ури Геллер утверждает, что инопланетяне готовятся выйти на контакт с человечеством

30.05 / Учёные озадачены повышенной эффективностью вакцин от COVID-19 у мужчин

26.12 / В Китае протестировали первый прототип гиперзвукового двигателя для самолетов

10.12 / Какие тренды 2021 мы заберем с собой в следующий год и как пандемия продолжает влиять на выбор одежды

19.05 / Кто отец дочери Наоми Кэмпбелл: в сети считают, что это ее тайный бойфренд

03.05 / В дневниках Геббельса нашли планы создания корейской молодёжной группы для развращения населения России

18.12 / Мнение: Почему Метавселенная Марка Цукерберга будет унылой и кривой

15.07 / Мнение: Приятная новость!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика