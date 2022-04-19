Мнение: Экономический блицкриг

Вчера по итогам очередного совещания с участием Путина российские СМИ вышли с заголовками, где интерпретировали высказывания Путина примерно в следующем ключе: «Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига». В реальности именно эти слова Путин не произносил, но смысл сказанного был довольно близок к той фразе.

В чем тут несоответствие? Экономические войны даже теоретически не могут вестись как борьба на поле боя. Понятие «блицкриг» или ему подобные здесь не имеют никакого смысла. Если это война, то война затяжная, измеряемая совсем в других временных промежутках и интервалах. И уж точно ожидать от нее краткосрочных эффектов просто наивно.

Кстати, в противоположном направлении это точно так же верно. Когда российские пропагандисты взахлеб и наперегонки рассказывают, что достаточно повернуть вентиль и прикрутить Европе газ, как она прямо-таки немедленно отправится в ад — это откровенная ложь, которая, конечно, крайне востребована текущей ситуацией. Но ложью от этого быть не перестает.

Экономические войны — это войны на устойчивость. Как в любой войне, в ней играют роль три базовых фактора: ресурсная обеспеченность, структурная устойчивость и технологические возможности. И, конечно, стартовые позиции. Во всех четырех компонентах отставание России несомненно. Есть, конечно, фактор чуда, но он всегда связан с внезапно и буквально ниоткуда появившимися дополнительными неучтенными ресурсами или способностью к самоорганизации (что в свое время продемонстрировала Советская Россия, буквально списанная со всех счетов — причем это произошло дважды, после Гражданской войны и после Второй мировой, когда Запад пребывал в полной уверенности: на восстановление у СССР уйдут не годы, а поколения). Однако пока нет никаких признаков того, что путинская Россия способна эти резервы изыскать. Энтузиазм, основанный на военном психозе — ресурс крайне недолговечный, на нем люди готовы какое-то время переносить возникшие тяготы. Причем сравнивать нынешние военные тяготы с какими-то прошлыми затруднительно: в этот раз враг не пришел на нашу землю, а совсем даже наоборот. Мотивация совершенно иная.

В любом случае речь идет о затяжной войне на устойчивость. Никакого блицкрига в ней не предусматривалось, а потому радоваться тому, что планы врага сорваны, нелепо — нечего срывать. Всё только начинается.

При этом нужно отдавать себе отчет и в том, что вооруженная борьба непосредственно на поле боя тоже переходит в затяжную. Мало того: возникает существенный риск, что после «битвы за Донбасс» у России попросту не остается армии. Что, вообще-то говоря, при том обилии созданных военных угроз, большая часть из которых создана самим Кремлем, может обернуться серьезными проблемами: и в Закавказье, и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, и в Африке. Да и на Дальнем Востоке, в общем-то, тоже не все так благополучно. А есть еще Арктика. И везде существуют свои собственные противоречия, для разрешения которых требуется в том числе и наличие силового инструмента.

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