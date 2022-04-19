Фотограф принца Уильяма и Кейт Миддлтон опубликовал ранее неизвестные снимки пары

Фотограф королевской семьи Мэтт Портеус решил опубликовать в соцсетях серию снимков принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанных во время их карибского тура.

Напомним, что с 19 марта по 26 марта герцог и герцогиня Кембриджские совершали официальную поездку по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Они учились делать шоколад и танцевать пунту в Белизе, играть на барабанах на родине регги на Ямайке и готовить блюда местной кухни на Багамах. Все это время рядом с ними был фотограф, который снимал их в воздухе, на земле и даже под водой. Некоторыми снимками супруги поделились в своем блоге еще во время тура, но очень многое осталось “в столе”. И Мэтт Портеус решил поделиться тем, что показалось ему наиболее интересным. Свою публикацию он сопроводил комментарием, что снимать карибский тур Кейт и Уильяма было для него большой честью, и написал:

Вот некоторые основные кадры с красивыми людьми, приветливыми улыбками, захватывающими дух пейзажами и девственно чистыми океанами, которые мы видели по пути.

Его взгляд тем ценнее, что он показывает поездку Кейт и Уильяма с другого ракурса. На этих снимках мы видим королевскую пару не, как обычно, спускающимися по трапу с дежурными улыбками, а снятыми со спины в момент выхода из самолета. Он показывает видео, на котором будущие король и королева Британии проплывают мимо акулы, и фото, которое никогда не опубликовал бы британский королевский двор: темнокожих женщин, целующих руки принцу Уильяму. И, наконец, он дает возможность увидеть простых людей, с которыми встречались в ходе этой поездки герцог и герцогиня Кембриджские. Неслучайно сам принц Уильям, подводя итоги карибского тура, сказал:

Зарубежные поездки дают пищу для размышлений. Вы узнаете очень многое: что на уме у премьер-министров, на что надеются и о чем мечтают школьники, с какими повседневными вызовами сталкиваются семьи и общество.