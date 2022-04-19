Hовый альянс демократий конфликта на Украине может и не пережить

Хотя события на Украине и взбодрили Запад и НАТО, многие мировые державы отказались поддерживать антироссийские санкции, притом что и сам новый альянс демократий может не выдержать давления кризиса, вызванного конфликтом и дефицитом энергоносителей, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, старый послевоенный мировой порядок рухнул и в новых реалиях необходимо как сдерживать Россию и Китай силовыми методами, так и продолжать во что бы то ни стало вести с ними диалог.



AP

Вскоре после ввода российских войск на Украину большинство членов НАТО во главе с США (и слава богу, ведь два года назад от Белого дома ничего подобного ждать не приходилось) осудили действия президента РФ Владимира Путина. Более того, некоторые из них начали оказывать Киеву военную помощь, пишет Bloomberg.

Тем не менее в Европе, не говоря уже об остальном мире, нет ничего и близко похожего на единый подход в плане того, как на это реагировать, ведь больше не существует ни старой стабильности времён холодной войны, ни тщательно разработанных сценариев конфронтации между Советским Союзом и Западом.

Между тем Франция, похоже, подошла к опасной черте: избранию президентом Марин Ле Пен, которая открыто восхищалась Путиным и на прошлой неделе призвала к сближению с Россией как только на Украине закончатся боевые действия. Более того, в преддверии второго тура выборов, где её соперником станет президент Эммануэль Макрон, она, по некоторым данным, озвучила инициативу об исключении Франции из интегрированных Вооружённых сил НАТО.

Недавно переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан яростно критикует киевское правительство. Германия утверждает, что поддерживает НАТО, однако она до сих пор не оказала значимой военной помощи Киеву, финансируя при этом Путина, продолжая покупать у него газ и нефть.

Что же касается других стран, то Израиль демонстративно дистанцировался от НАТО, поскольку он придаёт отношениям с Россией слишком большое значение. Индия с радостью покупает российские энергоносители с дисканутом, отказываясь вставать на сторону Запада даже несмотря на то, что она готова помогать США в сдерживании Китая.

Пакистан, который порой не может договориться с Индией о том, понедельник сегодня или вторник, также выступил против курса НАТО. Премьер-министр Имран Хан — ныне уже бывший — сделал колкий выпад в сторону Запада: «Мы что, ваши рабы, чтобы выполнять ваши приказы?»

Южная Африка встала на защиту России. Бразилия и Мексика отказались присоединиться к санкциям, а президент последней страны попытался оправдаться: «Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми мировыми правительствами».

Что же касается Китая, который совершенно не горит желанием рвать отношения с Россией, то он и раньше без колебаний заявлял, что в применении силы для достижения своих основополагающих национальных интересов для него нет чего-то предосудительного.

Старый мировой порядок во многом вращался вокруг позиций двух сверхдержав, которые оказывали влияние на множество своих клиентов. США контролировали большую часть Латинской Америки, в то время как Советский Союз — свою «восточноевропейскую империю» и часть Ближнего Востока. До конца XX века такие державы средней руки, как Великобритания и Франция, могли рассчитывать на поддержку со стороны правительств многих своих бывших колониальных владений.

Однако ныне ситуация изменилась. По мнению Bloomberg, фактический правитель Саудовской Аравии одиозный наследный принц Мухаммед бен Салман с отвращением воспринимает критику Запада по поводу его нарушений прав человека и отказывается наращивать нефтедобычу для смягчения энергетического кризиса.

Ещё один автократ — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — осудил Россию за действия на Украине в рамках ООН, однако примкнуть к санкциям отказался. Во многом такое поведение отражает сложные отношения Турции с Россией в Сирии и покупку турками российских комплексов С-400.

Смысл всей этой шарады заключается в том, что колоду карт из множества стран, которая во время холодной войны аккуратными стопочками лежала друг напротив друга, ныне развеяло по ветру. Трудно понять, какие страны займут ту или иную позицию по тому или иному вопросу.

Хотя Запад и подчёркивает, что «весь мир» осуждает поведение России, куда большее число стран, чем ему хотелось бы признать, возмущает западное высокомерие — тот феномен, который на Западе предпочитают называть уверенностью, основанной на достижениях. Многим из них нет дела до Украины, и они восхищаются Путиным за то, что он бросил вызов западной гегемонии. При этом они не забывают торговать с Китаем, закрывая глаза на нарушения им прав человека.

С 2002 года, когда США заявили, что «единственная устойчивая модель национального успеха — это свобода, демократия и свободное предпринимательство», а также свободные институты, утекло много воды. Хотя стремление к подобным ценностям достойно восхищения, как оказалось, далеко не все государства были готовы сделать на них ставку.

Статистики утверждают, что мир стал менее жестоким, если судить по количеству людей, погибших в конфликтах. Может, это и так, но эти цифры не учитывают сотни миллионов людей, которые вынуждены жить под гнётом угрозы насилия со стороны государства.

«Мы вступили в эпоху глобального беспорядка, многополярного мира, который был нормой на протяжении большей части истории до Второй мировой войны, однако он канул в Лету на фоне конфронтационной ядерной стабильности, порождённой холодной войной», — отмечает Bloomberg.

Сейчас же старые союзы неустойчивы, а новые партнёрства выходят менее предсказуемыми и, следовательно, более опасными, чем когда-либо со времён Второй мировой войны. Самое большое изменение с момента распада Советского Союза — это, конечно, увядание господства США.

Во многом это обосновывается тем, что, хотя за 30 лет военная мощь США никак не сократилась, другие державы стали значительнее сильнее. В результате задаются вопросы, которые в начале тысячелетия были бы просто немыслимы, — вопросы о том, есть ли у США средства и воля для того, чтобы побеждать?

В 2018 году комитет по национальной оборонной стратегии США признал, что «региональный баланс в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в западной части Тихого океана, с точки зрения военного потенциала, изменился явно неблагоприятным образом. Эта тенденция мешает США сдерживать их противников и подрывает доверие американских союзников. Американским военным будет трудно одержать победу или же они, возможно, проиграют войну против Китая или России».

Вместе с тем у ситуации на Украине, как считает агентство, всё же есть свои достоинства. В частности, ввод российских войск вполне может взбодрить Запад и заставить многие правительства лучше понимать ценность альянсов.

Даже некоторые сторонники экс-президента Дональда Трампа, изоляционисты по инстинкту, которые сомневаются в целесообразности НАТО, судя по всему, всё же признали, что безопасность — причём даже самих США — зависит от отношений с другими странами, хотя бы немного разделяющими ценности Вашингтона.

Три года назад, когда Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга НАТО», многие с ним согласились, ведь ни одна европейская страна, кроме Великобритании и Франции, не располагала серьёзной армией, и даже эти державы слабели с угрожающей скоростью.

Сейчас же почти каждая европейская держава ухватилась за НАТО и пообещала в кратчайшие сроки усилить свой оборонительный потенциал. Без Украины такое развитие событий было бы немыслимым. Финляндия и Швеция, которые придерживались нейтралитета несколько поколений, подумывают о вступлении в альянс. Немцы, которые фактически провели разоружение после 1991 года, поспешно решили вновь нарастить оборонный бюджет.

Все те, кто серьёзно воспринимает вопросы безопасности, этому рады, однако на возвращение боеспособности уйдут годы. Обещанных средств хватит пока только на устранение самых вопиющих недостатков и покрытие дефицита солдат и техники.

Более того, большой вопрос в том, переживёт ли это европейское единство затяжной конфликт на Украине, а также продолжающий набирать обороны энергетический кризис. Путин, по мнению Bloomberg, презирает общество Запада, поскольку он считает его упадочным по сравнению с российским.

И в кое-чём он прав: многие представители Запада избалованы. В отличие от своих предков, привыкших идти на жертвы, жители западных стран долгое время считали, что комфорт, безопасность и процветание — это данность. Запад пока не может осознать идею необходимости сражаться ради сохранения своего образа жизни.

После окончания Второй мировой войны появилось немало международных институтов — ООН, МВФ, Всемирный банк, а затем и ВТО, — целью которых было содействие мирному разрешению споров и свободная торговля. В прошлом эти институты принесли огромную пользу.

Однако старый послевоенный миропорядок канул в Лету, и в одну воду нельзя войти дважды. Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас писал по этому поводу следующее: «Во всём мире страны всё больше сопротивляются главенству США… Люди отстаивают свою национальную идентичность перед лицом сил, которые, по их мнению, они практически никак не контролируют и которые им угрожают в экономическом, культурном или политическом плане».

Хотя спорить с этой сентенцией трудно, те люди, кто привержен свободе и демократии, не считают, что подчёркивать стремление к лидерству США наивно. Это лидерство по-прежнему необходимо для достижения целей в этом порочном мире.

Судьба демократии в США и в целом в мире зависит от формирования нового политического ядра с целью противостояния антилиберальным и антидемократическим силам, которые в своё время расшевелил трампизм. Подавляющему большинству американцев нужно будет забыть на время о своих разногласиях по поводу различных свобод и ограничений и поступить так же, как они поступили в конце 1940-х годов для борьбы с фашизмом и коммунизмом.

Историк Дэвид Кайзер писал: «Решить проблему РФ и Китая в стиле Второй мировой войны — путём их завоевания — очевидно, невозможно». Тем не менее он оговорился, что Западу нужно «понять, на что он может и готов пойти в военном отношении, чтобы остановить их экспансию».

На новый мир, продолжает Bloomberg, следует смотреть с благоразумной опаской — потому что он стал опаснее. При этом необходимо создать большее количество стимулов, чтобы склонить Китай и Россию к изменению их поведения в лучшую сторону.

Вместе с тем западной дипломатии необходимо избегать попыток загнать эти две державы в угол изгоев: они слишком велики и опасны для Запада, чтобы он мог так с ними поступить с точки зрения морали. Сколько бы крови ни лилось на Украине, западным странам нужно продолжать вести диалог как с Москвой, так и с Пекином.

«Геополитический бардак творился на нашей планете на протяжении большей части её цивилизованной истории, и, возможно, возвращение к этому состоянию на практике будет не таким уж и страшным, как мы опасаемся. Но это просто трагедия невероятных масштабов, что возобновление конфронтации между сверхдержавами нанесёт огромный ущерб тому, что, казалось бы, должно быть задачей всего человечества: работать сообща, чтобы помешать глобальному потеплению уничтожать наших потомков так же уверенно, хотя и медленнее, чем ядерный конфликт», — подытоживает Bloomberg.