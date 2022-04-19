Собянин решил отказаться от плитки, впервые увидев украинский асфальт

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что откажется от традиции регулярно перекладывать в столице плитку после того, как ему показали трофейные образцы украинского асфальта.

Градоначальник поручил выяснить секрет производства этого вещества и пообещал замостить им улицы столицы.

– Никогда такого не видел. Гораздо удобнее, чем плитка: одним куском закрывается целая дорога. И перекладывать проще, не нужно по одной выковыривать, – сказал Собянин. – Наши украинские соседи далеко ушли вперёд в плане развития технологий, мы пока не знаем, как произвести этот так называемый «асфальт». Но мы непременно это выясним, и тогда в Москве каждый новый сезон будет укладываться новое асфальтовое полотно.

Ранее на ВДНХ прошла выставка трофеев со специальной военной операции на Украине, в рамках которой москвичи смогли познакомиться с чудесами достижений западной цивилизации. Так, помимо асфальта, вниманию жителей столицы впервые были представлены унитаз, релейный телевизор, чеснокодавка, стиральная машина и бигуди.

О назначении всех этих устройств рассказывали захваченные в плен украинские инженеры, которые после окончания выставки были отпущены на свободу. Экспозицию посетил и сам Собянин, где и принял судьбоносное для столицы решение свернуть свою программу укладки плитки.

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