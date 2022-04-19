 

В Минобороны назвали насильственное удержание жителей Мариуполя терроризмом

19.04.2022, 16:10, Новости дня
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Удержание силой мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита является терроризмом, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права такие действия классифицируются как терроризм.

«Должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на «Азовстали» являются военными преступниками и террористами», – приводятся слова Мизинцев в Telegram-канале Минобороны.

Он пояснил, что «за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на «Азовстали» в большом количестве мирном населении».

«Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов», – сказал он.

В Минобороны обратились к представителям украинской власти: «Если кто-то из гражданского населения находится на «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры». При этом руководство РФ гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении».

Напомним, во вторник Вооруженные силы РФ открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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