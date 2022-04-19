 

Россия решила выслать сотрудников посольства Бельгии в Москве

19.04.2022, 16:10, Новости дня
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Посол Бельгии Марк Михельсен был вызван в МИД РФ во вторник, его уведомили о высылке сотрудников диппредставительства страны в качестве ответной меры на соответствующие действия Брюсселя.

В МИД сообщили, что послу вручили ноту «об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая», передает ТАСС.

Также «ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии.

Ранее в МИДе заявили о высылке 15 сотрудников дипмиссии Нидерландов.

До этого Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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