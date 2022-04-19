 

В Британии заявили о возможном отказе признания статуса Мосбиржи

19.04.2022, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские власти намерены лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, что давало налоговые преференции инвесторам из Британии, говорится в заявлении управления по налогам и таможенным пошлинам страны (HM Revenue & Customs, HMRC).

«Британский налоговый орган – управление по налогам и таможенным пошлинам Ее Величества – сегодня (19 апреля 2022 года) объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи», – цитирует сообщение британского ведомства ТАСС.

Там указали, что инвесторы больше не смогут пользоваться предусмотренными в Британии налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на Мосбирже, но «уже осуществленные инвестиции будут защищены».

Ранее британские власти объявили о запрете с 14 апреля импорта чугуна и стали из России.

До этого в санкционный список Британии вошли президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и экс-президент РЖД Владимир Якунин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Лукашенко: То, что сейчас творится в мире, можно охарактеризовать одним емким словом “война”

20.07 / Нефть подешевела на падении спроса из-за пандемии

21.11 / “От нас дрожала Москва”. Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом

30.06 / У Беседина повреждение сразу нескольких мышц ноги – УАФ

10.02 / Пандемия проверяет французские больницы на прочность

24.02 / Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни

23.05 / Незаконный захват жилья в ОРДЛО может усилить санкции против России – Арестович

08.02 / Билл Гейтс предупредил об угрозе биотерроризма для человечества

17.01 / В Кременчуге микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на АЗС и загорелся – ГСЧС

27.09 / В Польше намерены построить уникальные для Европы малые модульные АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика