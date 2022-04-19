В Британии заявили о возможном отказе признания статуса Мосбиржи

Британские власти намерены лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, что давало налоговые преференции инвесторам из Британии, говорится в заявлении управления по налогам и таможенным пошлинам страны (HM Revenue & Customs, HMRC).

«Британский налоговый орган – управление по налогам и таможенным пошлинам Ее Величества – сегодня (19 апреля 2022 года) объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи», – цитирует сообщение британского ведомства ТАСС.

Там указали, что инвесторы больше не смогут пользоваться предусмотренными в Британии налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на Мосбирже, но «уже осуществленные инвестиции будут защищены».

Ранее британские власти объявили о запрете с 14 апреля импорта чугуна и стали из России.

До этого в санкционный список Британии вошли президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и экс-президент РЖД Владимир Якунин.

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