Резня в Буче: российские «факты» и реальные свидетельства

Оригинал этой статьи был опубликован 4 апреля 2022 года — примечание редактора

На недавних кадрах из Бучи (пригорода Киева), которые были сняты после того, как украинские силы вернули над ним контроль после отступления россиян, видны масштабные разрушения и трупы в гражданской одежде, разбросанные по улицам.

Эти кадры публиковали в социальных сетях и передавали мировые СМИ, журналисты которых посетили город в последующие дни.

О насилии по отношению к мирным жителям говорилось в отчетах правозащитных организаций о деятельности российских сил. Тем временем местные жители в интервью обвиняли российские войска в показательных казнях невооруженных людей по подозрению, что те воевали на стороне украинских сил на Донбассе в 2014 году или «просто имели татуировку с гербом Украины».

Российские власти отвергали эти заявления. 3 апреля Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало заявление, которое впоследствие перепостило российское Минобороны. В заявлении однозначно утверждалось, что «фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ».

Под заголовком «Факты» МИД России заявил, что « ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», а затем сослался на поставку российскими солдатами гуманитарной помощи. Также там говорилось, что в течение оккупации города российскими войсками никто не мешал жителям передвигаться.

4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь обратился к тем же аргументам, заявив, что Минобороны выявили «признаки видеоподлогов и различных фейков». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности» обвинений.

Вскоре после этого Следственный комитет России объявил, что будет преследовать тех, кто распространяет заявления, что российские солдаты ответственны за убийства гражданских лиц в Буче.

Однако в открытых источниках имеются свидетельства, которые, по-видимому, противоречат заявлениям об изощренных фейках и постановочных кадрах, а также ставят под сомнение хронологию событий, которой придерживается Россия.

Хронология отвода войск

В заявлении МИД говорилось, что российские войска оставили Бучу 30 марта. Там также утверждалось, что «все так называемые “свидетельства преступлений” в Буче появились только на 4 день» после того, как российские силы якобы были выведены, то есть 3 апреля, «когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения». В российском заявлении также дается ссылка на видео, которое опубликовал в сети мэр Бучи Анатолий Федорук, который утверждал, что по состоянию на 31 марта 2022 года Буча была освобождена.

Однако другие заявления, репортажи и свидетельства из открытых источников ставят под вопрос эту хронологию, а также достоверность заявления Федорука от 31 марта.

Например, российский телеканал «Звезда» заявлял в статье от 1 апреля, что «Подразделения воздушно-десантных войск во взаимодействии с морской пехотой в течении пяти суток успешно сдерживали действия сил неприятеля на направлении Гостомель – Буча – Озера. В итоге морские пехотинцы смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров».

«Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них», — говорилось в статье «Звезды».

Тем временем утром 1 апреля в телеграме появилось видео, где секретарь Городского совета Бучи Тарас Шаправский говорит «В настоящее время город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просим тех, кто остался, не подходить к опасным предметам. Освобождение города продолжается, Вооруженные силы Украины, территориальная оборона работают над отвоевыванием каждого метра родной земли».

Кадры из Бучи

Это противоречит российским заявлениям, что такие свидетельства появились только 3 апреля (ОСТОРОЖНО: некоторые кадры по следующим ссылкам могут вас шокировать). На видео, опубликованном в Телеграме в 20:18 по Киевскому времени и на видео, опубликованном в Твиттере в 11:02 по Киевскому времени 1 апреля видны мертвые тела на улице Яблунской в Буче. Другие кадры с той же улицы, опубликованные 1 и 2 апреля, доступны здесь.

Миф о движущихся трупах

Однако эти видео из Бучи также использовались российскими Минобороны и МИД, которые заявляли, что некоторые трупы на видео движутся, а значит эти видео сфабрикованы.

В посте в Телеграме Минобороны от 3 апреля, который перепостил телеграм-канал МИД, по видео, опубликованному украинским телеканалом Espreso.tv, утверждается, что один из трупов поднимает руку, а другой сидит.

Эти заявления, которые, по-видимому, «позаимствовали» у пророссийских пользователей соцсетей, были быстро и неоспоримо опровергнуты журналистами и пользователями социальных сетей, в том числе Шаяном Сардаризаде из BBC Monitoring.

Сардаризаде обратил внимание на работу Aurora Intel, которые изучили заявление о «движущейся руке» и продемонстрировали, что это с большей вероятностью была капля воды, стекавшая по ветровому стеклу.

Также стоит отметить, что версия видео, которую публиковали в социальных сетях с заявлением о движущейся руке, обрывается до и после момента, когда капля протекает поверх тела. Это, по-видимому, вводит в заблуждение, усиливая впечатление, будто рука движется, как поясняет Сардаризаде в посте ниже.

Якобы движущийся труп в боковом зеркале машины, по-видимому, можно легко объяснить искажением отражения, которое влияет и на другие объекты вокруг трупа.

Сардаризаде также обратил внимание на фотографии AFP и Getty Images, снятые двумя днями позже, 3 апреля, где трупы, которые видно на видео 1 апреля, лежат на тех же местах. Исследователь открытых источников и соавтор Bellingcat Бенджамин Стрик нашел и другие видео трупов, чтобы доказать то же самое.

Россия созвала заседание Совета безопасности «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», как написал первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в Твиттере. Таким образом, видимо, описанные здесь заявления будут повторяться на протяжении последующих дней и недель, что подтверждается заявлениями пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и главы МИД РФ Сергея Лаврова от 4 апреля.

Поэтому так важно опровергать ложные заявления и предоставлять подробный контекст, чтобы обеспечить полную картину.

Как всегда, совместные усилия онлайн-сообществ помогли опровергнуть ложные заявления, которые приводятся в этой статье. Мы не можем отметить усилия каждого, но все равно очень важно поблагодарить всех причастных к изучению и фактчекингу этих заявлений.

