Мнение: Как кризис оздоровит российскую экономику

У бизнеса в России проблемы. Цены скачут, логистические цепочки рвутся. Вот, представьте, вы делаете ухокруты и продаёте их по 1000 рублей за штуку. Но тут наступает 24 февраля, и Албания накладывает санкции на конский волос. Себестоимость производства резко растёт.

Вы встаёте перед неприятным выбором:

1. Повысить отгрузочные цены на ухокруты, разозлив тем самым клиентов.

2. Продавать ухокруты себе в убыток.

3. Спешно искать замену албанским поставщикам.

4. Поставить всё на паузу и подождать, пока контрабандисты прогрызут новые каналы поставок.

5. Перевести цех на производство хвосторезов.

6. Удешевить процесс производства, чтобы оставить цену прежней.

7. Резко увеличить объёмы производства, сыграв на масштабах.

8. Скупить оставшиеся ухокруты у конкурентов, которые ещё не подняли цены.

9. Выпустить «ухокруты эко», в которых вместо конского волоса будет использоваться собачий.

Подобных решений в ближайшие месяцы придётся принимать много, так что бизнесмены неизбежно будут ошибаться. Российский бизнес довольно молод, а до последнего времени он находился в тепличных условиях — полупустой рынок снисходительно прощал предпринимателям их постоянное небрежение.

Так как я занимаюсь постановкой управленческого учёта, я вижу, от чего сильнее всего страдает отечественный бизнес. На первом месте, с огромным отрывом — сугубо внутренние факторы. Бизнесмены «из девяностых», которые приходят в офис пьяными, чтобы выгрести деньги из кассы и отправиться на шоппинг, уже уходят в прошлое, сейчас это экзотика. Однако и бизнесмены, которые внешне производят впечатление адекватных деловых людей, часто не справляются со своими обязанностями.

К примеру, большой редкостью в России является нормально работающий отдел продаж. Вот чтобы клиент позвонил, а менеджер по продажам дал ему всю информацию и сразу же выставил счёт, причём именно на то, что клиенту нужно. Менеджер, который пишет «я перезвоню», но не перезванивает — нестареющая классика жанра. Обычно даже на стандартные запросы приходится ждать счёта несуразно долго, а уж если вы захотите что-нибудь нестандартное, от вас просто попытаются избавиться, и вам придётся проявить большую настойчивость, чтобы таки разместить свой заказ.

Почти у всех проблемы со стабильностью. Поставить партию из 50 качественных ухокрутов — да, это мы умеем, тут справятся почти все. Поставлять по 50 качественных ухокрутов в неделю, стабильно отгружая их каждый вторник — уже задача совсем другого уровня. Отработав пару месяцев нормально, большая часть поставщиков начнёт или гнать брак, или срывать сроки, или делать и то, и другое одновременно.

Цены тоже иногда удивляют. Вот есть у тебя клиент, которого твоя фирма (на общем безрыбье) устраивает. Казалось бы, дай клиенту нормальные условия, и он будет платить тебе деньги 10 лет, сделав тебе в итоге отличную кассу. Но нет же: через несколько заказов клиенту непременно влупят заряженную втрое цену и тот, оторвавшись от важных дел, вынужден будет заняться поиском более адекватного поставщика.

Про кредиты я уж не говорю. Азы любого бизнеса: сделай запас комплектующих, сделай запас денег, продумай планы Б и В на случай ухода ключевых сотрудников, смежников или клиентов. У любого хотя бы сорокалетнего бизнесмена есть уже в биографии опыт прохождения нескольких кризисов. Но нет же: работают так, будто папа-миллиардер пообещал в случае чего подкинуть деньжат на решение любых проблем. И тут в один прекрасный день фоном начинает играть тревожная музыка, по телевизору выступает президент, а лицо бухгалтера становится из спокойно-недовольного откровенно мрачным. Денег нет, на складе пусто, клиенты отваливаются. И, как вишенка на торте, банковский клерк, который почему-то никак не хочет войти в положение, чтобы перенести платёж по кредиту на когда-нибудь потом.

В общем, повторюсь, у бизнеса в России проблемы. Не с поставками хлората натрия, — такого рода сложности разошьют быстро, — а с качеством управления, которое в кризисных условиях должно быть гораздо более высоким, чем обычно.

Через год-другой, когда кризис вчерне закончится, рынок будет выглядеть иначе. Неумелые игроки уйдут: или закроются, или продадут бизнес, или сильно уменьшатся в размерах. Хорошие бизнесмены, напротив, вырастут за счёт ушедших со сцены плохих игроков. Это стандартный капиталистический цикл: между кризисами накапливаем жирок, во время кризисов отбираем лучших.

Какого размера будет российская экономика в 2024 году, ещё неясно: вероятно, абсолютный размер ВВП даже уменьшится. Однако российский бизнес благодаря кризису поднимется ещё на одну ступень наверх, станет жёстче и живучее. Российская экономика пройдёт отличную тренировку, так что дальше мы сможем надеяться на долгий период мощного и здорового роста. Кстати, большое спасибо следует сказать нашим западным партнёрам: их санкции одновременно и взбадривают бизнес, и открывают перед ним дополнительные возможности. Такой «внешний» кризис для страны гораздо полезнее, чем внутренний, как в 1998 году. Впрочем, это уже тема для отдельного поста.