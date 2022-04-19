Самой патриотичной балерине России – Личное мнение

Анастасия Волочкова записала благодарственное обращение к некой Леночке.

https://t.me/lenamiro/11364

Не знаю, что там за Леночка, но обращалась к ней Настя в трусах.

Волочкова — женщина, конечно, искренняя и беззлобная, но зрелище она из себя представляет, на мой взгляд, печальное: то под ёлочкой нужду справит, то похоронить её в пуантах попросит. Теперь вот, позабыв надеть что-то поверх трусов, благодарит Леночку.



Фото: Соцсети

Впрочем, всё это — вполне ожидаемое от Насти поведение. Меня заинтересовало другое: то, как отчаянно Волочкова цепляется за балет. Балет, который её, простите, поматросил и бросил.

Уже давно лично у меня Настя ассоциируется не с балетом и не с пуантами, а с заплетающимся языком и ужасными волосами.

Волочкова, где ты и где балет? Тебя в нём нет уже четверть века, а ты всё долдонишь: «Балет, балерина, пуанты».

Балерины бывают либо великими, либо бывшими. Ты — бывшая. Займись волосами и надень уже что-то поверх трусов. Отпусти ты свой балет, который и твоим-то никогда толком не был.

А вы склонны цепляться за прошлое? Только честно.

Если да, то за какое прошлое цепляетесь сегодня? Может, пора отпустить?

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