 

Письмо из Хогвартса: невозмутимая сова развеселила жителей Королева

19.04.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Невозмутимая сова стала звездой подмосковного Королева. Как и почему пернатая жительница леса решила отдохнуть в городе, до сих пор не известно. Однако, когда птицу раскрыли, она даже не подумала оставлять насиженное место.

Сову, узурпировавшую капот синего автомобиля, обнаружили жители Королева, которые и выложили в городское телеграмм-сообщество кадры с невозмутимой особой. По всей видимости, машина птице очень приглянулась. Улететь она не захотела – вместо этого сопроводила взглядом автора видео.

Подписчики городского паблики пришли в восторг от невозмутимой птицы. Один из них заметил с иронией, что сова принесла владельцу автомобиля заветное письмо из Хогвартса. Кстати, не исключено, что птица выбралась из леса в город ради поиска добычи. Об этом сообщает портал “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Можно ли подлечить головную боль и головокружение ноотропами? Отвечает невролог

23.03 / Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

09.05 / Мнение: О том, почему другие страны равняются на США в вопросах свободы слова

09.12 / Леонид Барац винит себя в разводе с первой супругой Анной Касаткиной

20.03 / Российский десантник болтается под вертолетом после того, как парашют зацепился за его хвостовую часть

04.02 / Врачи-анестезиологи предложили необычный способ обезболивания пациентов

11.02 / Ушла из жизни актриса Евгения Брик

04.02 / Заявки на конкурс “Мастера гостеприимства” подали почти 30 тыс. человек

28.01 / Бразильский военный рассказал как помогал поймать инопланетянина в 1996 году

31.10 / Для поддержки отечественного автопрома в России запретят продажу иностранных внедорожников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика