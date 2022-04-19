Письмо из Хогвартса: невозмутимая сова развеселила жителей Королева

Невозмутимая сова стала звездой подмосковного Королева. Как и почему пернатая жительница леса решила отдохнуть в городе, до сих пор не известно. Однако, когда птицу раскрыли, она даже не подумала оставлять насиженное место.

Сову, узурпировавшую капот синего автомобиля, обнаружили жители Королева, которые и выложили в городское телеграмм-сообщество кадры с невозмутимой особой. По всей видимости, машина птице очень приглянулась. Улететь она не захотела – вместо этого сопроводила взглядом автора видео.

Подписчики городского паблики пришли в восторг от невозмутимой птицы. Один из них заметил с иронией, что сова принесла владельцу автомобиля заветное письмо из Хогвартса. Кстати, не исключено, что птица выбралась из леса в город ради поиска добычи. Об этом сообщает портал “Подмосковье сегодня”.