 

Вышел трейлер сериала “Оффлайн” с Никитой Ефремовым в главной роли

19.04.2022, 15:03, Разное
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Okko показал первый трейлер детективного триллера “Оффлайн”. Шоу рассказывает о пользователях секретного приложения BeHappy, которые торгуют в нем наркотиками. Их данные украл некий Анонимус, предложив сделать выбор: пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью.

Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев (“Диверсант”, “Жди меня”), а сценарий написали Владислав Кид, Иван Ермоленко и Тимофей Усков. В нем снялись Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов. Шоураннеры заявляют, что выйдут 10 серий по 52 минуты каждый.

Съемки “Оффлана” проходили в 2021 году в Москве и Калининграде.

Это уже второй сериал с Никитой Ефремовым в главной роли, который скоро будет доступен к просмотру. На прошлой неделе в сети появился первый трейлер сериала “Нулевой пациент”. Семисерийная художественная драма расскажет историю о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Правда, дата премьеры этого проекта пока уточняется.



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