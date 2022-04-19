Врач Джонни Деппа вспомнил о серьезной травме актера после возможной драки с Эмбер Херд

Слушания по делу между Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжаются. Очередное заседание состоялось в понедельник, 18 апреля. Свои показания дал в суде Фэрфакса, штат Вирджиния, доктор Дэвид Киппер. Он рассказал подробности инцидента семилетней давности. Врач вспомнил, что, промывая рану актера в Австралии в марте 2015 года, так и не понял, каким именно образом тот получил травму.

Ранее Депп заявлял, что 35-летняя Херд “швырнула в него большую стеклянную бутылку из-под водки”. Ударившись о столешницу, бутылка разбилась, и осколки поранили палец Джонни настолько сильно, что дело могло закончиться ампутацией.

Мне пришлось перенести три операции, чтобы восстановить палец, и я трижды заражался стафилококком, – признался Депп еще в 2019 году в своем первом заявлении в рамках иска о клевете на 50 миллионов долларов против Херд. – Я боялся, что потеряю палец, руку и свою жизнь.

Доктор Киппер, который занимается здоровьем Деппа до сих пор, вспомнил, что изначально актер сообщил скорой помощи, что порезал палец сам. Также он отметил, что после инцидента не заметил ни одной травмы у Херд, в то время как семейный шеф-повар обнаружил кончик пальца Джонни прямо на кухне. Доктор также заметил на кухне разбитое стекло, но не смог объяснить, что послужило причиной.

По всему дому была разбрызгана кровь, – отметил Киппер.

Также Киппер, который ранее работал и с Херд, заявил, что ни она, ни Депп никогда не сообщали ему о каком-либо физическом насилии, хотя бывший брачный консультант пары утверждает обратное.

В другой части своих показаний, озвученных в прошлый четверг, Киппер вспоминал время, проведенное со звездой “Пиратов Карибского моря”, когда тот пытался “избавиться от токсикомании”. По словам врача из Беверли-Хиллз, Депп крепко подсел на алкоголь, опиаты, бензодиазепины и стимуляторы, но не был против двухнедельной детоксикации в своем доме на Карибских островах. Но иногда Депп все же сомневался в своем решении, “не желая продолжать” детоксикацию.

Он не верил, что сможет себя перебороть. Но все изменилось после нашего разговора. Он вернулся на борт, – сказал Киппер, чья переписка с актером зачитывалась на заседании вслух.

Вскоре Деппу также предстоит выступить в суде по делу о диффамации, которое продлится еще пять недель. На очередном заседании, которое состоится сегодня, актер будет присутствовать лично. Херд же прервала молчание в субботу: она написала в своих социальных сетях, что собирается избегать публичных заявлений до окончания судебного процесса и поблагодарила своих подписчиков за поддержку. В частности, она сказала:

Надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, как и Джонни. Я всегда любила его и мне очень больно разбираться в нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились во время съемок “Ромового дневника” в 2011 году и поженились четыре года спустя. Их отношения оказались в центре внимания в 2015 году, когда тогдашний министр сельского хозяйства Барнаби Джойс пригрозил усыпить их собак Пистол и Бу после того, как они были контрабандой ввезены в Австралию. Это стало началом черной полосы в жизни Деппа. В 2016-м году Эмбер подала на развод с Джонни, попутно обвинив его в Джони в домашнем насилии. В своих показаниях в лондонском суде Херд сказала, что Депп превратится в ревнивое альтер-эго, “монстра”, после того, как он накачался наркотиками и алкоголем и угрожал убить ее. Она подробно описала 14 случаев насилия, когда, по ее словам, актер душил, бил ее кулаками по голове и пинал.

После таких заявлений звездная карьера Деппа пошла на спад. Из-за разборок с Херд его даже лишили роли Грин-де-Вальда в третьей части “Фантастических тварей”, которая недавно вышла в прокат. Злого волшебника вместо Джонни в фильме сыграл Мадс Миккельсен.