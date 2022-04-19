 

В РФ начались мероприятия в память о геноциде советского народа

19.04.2022, 14:45, Новости дня
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По всей стране проводятся памятные мероприятия, посвященные всероссийскому Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Первыми открыли День единых действий жители восточных регионов страны. В Сахалинской области 24 тыс. 139 школьников 12-16 лет на тематическом уроке увидели видеофильм «Без срока давности», написали письмо в будущее «Нельзя забыть!». 1048 студентов профессиональных образовательных организаций приняли участие в уроке-реконструкции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Цель проведения Дня единых действий – сохранение исторической правды о тех страшных преступлениях, забыть которые нельзя. Истина не должна затеряться в пучине информации. Мы должны помнить, как единение советского союза спасло наше государство и его граждан от полного уничтожения», – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Сахалинцы создали онлайн-выставку архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Она доступна на сайте музейно-мемориального комплекса «Победа» разделе «Выставки» Музейно-мемориальный комплекс «Победа». После просмотра выставки, напрашивается однозначный вывод – нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население страны, истощить государственные ресурсы.

В Магаданской области только сегодня 19 апреля для более 1500 обучающихся проведен урок-реконструкция исторических фактов «Без срока давности». 21 апреля 2022 года урок-реконструкция состоится в Северо-Восточном Государственном университете, а 22 апреля запланировано проведение открытого урока в МАОУ Гимназия №13 города Магадана.

В школах Камчатки прошли уроки, посвященные памяти жертв геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками. В петропавловской школе №1 в девятых классах в открытых уроках приняла участие министр образования Камчатского края Александра Короткова.

«Уже в годы Великой Отечественной войны по мере освобождения оккупированной нацистами территории стал очевиден масштаб преступлений против мирного населения. Поэтому дата 19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов», – отметила Короткова.

Хабаровский край также присоединился к Дню единых действий в память о геноциде советского народа. Для более 50 тыс. учащихся 360 школ региона организованы классные часы, встречи с ветеранами, на которых детям рассказывают о трагических событиях тех лет.

Одно из ключевых для региона событий состоялось в Краевом центре образования, где открылась передвижная выставка «Без срока давности. Суды истории». Коллекция представленных архивных материалов посвящена крупнейшим международным судебным процессам над нацистскими и японскими военными преступниками. Выставка «Без срока давности» будет перемещаться между образовательными, научными, просветительскими учреждениями региона каждые две недели.

«История и память неотделимы друг от друга. Они, как две параллельные прямые, идут и возвращают нас к тому прошлому, которое несло нам горе и страдание. Бывшие узники фашистских лагерей, люди, которым уже по 85-90 лет, до сих пор с ужасом и слезами на глазах вспоминают те годы. Для них это было, как вчера. Мы преклоняемся перед воинами, защищающими страну от нацизма, и просим молодых ребят бережно хранить память о своих героических предках и тех идеях, за которые они боролись», – сказала председатель Совета ветеранов Индустриального района Хабаровска Вера Савишина.

Также в День единых действий было организовано очередное заседание Ассоциации учителей истории Хабаровского края с участием победителей региональных конкурсов профессионального мастерства, молодых педагогов, представителей научного сообщества. Участники обсудили, как эффективно выстроить воспитательный процесс с помощью проведения тематических уроков. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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