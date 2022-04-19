Минобороны объявило об открытии коридоров с «Азовстали» для сложивших оружие солдат ВСУ

Вооруженные силы РФ открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с «Азовстали», сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В ведомстве гарантировали сдавшимся сохранение жизни и оказание медпомощи, передает РИА «Новости».

Также российская сторона гарантирует сложившим оружие украинским военным соблюдение Женевских конвенций по обращению с пленными.

«В непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях развернуты три гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко, вторая – с восточного направления на проспекте Победы, третья – с северного направления на улице Таганрогской», – передает слова Мизинцева ТАСС.

Он уточнил, что составе каждой гуманитарной колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медпомощи.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля.

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