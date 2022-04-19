В РПЦ предостерегли от нанесения на куличи символов Z и V

Нанесение на куличи символов в поддержку спецоперации на Украине, не может быть поддержано Церковью, поскольку оно неуместно, такие куличи нельзя освящать в храмах, сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы со своей стороны поддерживаем инициативы, направленные на поддержку армии. <…> Но вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной, и пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной. Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано», – цитирует РИА «Новости» Кипшидзе.

При этом он отметил, что любое «нецерковное хлебобулочное изделие», на котором используется какая-то символика, может быть нецерковной формой поддержки армии.

Кипшидзе также напомнил о необходимости обеспечения безопасности храмов, в том числе во время Пасхи.

«Обеспечение безопасности (находится – прим.ВЗГЛЯД) в ведении правоохранительных органов. Церковь сама по себе не занимается обеспечением безопасности. Надо переадресовать вопрос»,– отметил он.

«Провокации на Пасху могут исходить только от сил, которые заинтересованы в противостоянии и намерены отдалить установление мира всеми средствами, в которых они не разборчивы. Думаю, что это не произойдет, мы молимся об этом», – заключил Кипшидзе.

Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 24 апреля. Ранее владелец одного из супермаркетов Шадринска в Курганской области сообщил, что в городе начали продавать пасхальные куличи с буквой Z. В РПЦ отреагировали на креатив кулинаров.

Ранее Минобороны предупредило о планирующемся Киевом обстреле церквей на Пасху.

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