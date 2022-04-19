Мнение: Путь Скряги, польза от перехода в айти и трудности удалёнки

1. В комментариях читатели продолжают делиться своими историями успеха, достигнутого благодаря экономии и отказу от кредитов. Блогер Наташа Чернышева пишет:

На дистанции длиной в 20 лет я чётко вижу, что путь Скряги — это вполне себе достойная жизнь.

Мы выплатили ипотеку досрочно. За семь лет. Это были очень непростые семь лет, но зато сейчас, в условиях, приближенных к боевым, у нашей семьи не существует кредитного долга вообще.

Да, потребительских кредитов тоже нет ни одного. Как и лечебных, за те же зубы, например. Есть накопленная заранее кубышка, откуда идёт сумма на оплату стоматологических счетов.

У нас своё жильё.

Есть так же источники дополнительного дохода, на которые первые пятнадцать лет ушло немало ресурса, нервов, времени и сил, и временами хотелось послать всё к чёрту, лечь на диван носом в стену и любись оно всё конём…

А вот у многих моих сверстников всё иначе. Ну что ж, зато вы “жили для себя и ловили момент”, говорю я некоторым таким из круга общения. Вы смеялись над нами, когда мы не могли позволить себе поездку в Турцию на лето, вторую машину, походы по мишленовским ресторанам — в кредит(!), модного кота за месячную зарплату или покупали какие-то вещи на авито. Но ведь справедливо же, разве нет? Каждый ведь выбирал, что хотел?

Нет. С их точки зрения — несправедливо. Они считают, что нам повезло, причём повезло незаслуженно, и неплохо бы нам с ними поделиться. А, спрашивается, с каких воробушков? Кто им мешал? Кто им мешает своей жизнью заняться сейчас, несмотря на трудности, ведь не всё ещё потеряно?

А вот.

Что-то мешает.

Во-первых, их шикарная жизнь осталась в прошлом, а наша, не шикарная, но стабильная, есть здесь и сейчас, и это их очень бесит.

Во-вторых, у них позиция ленивой жопы, которой все должны, но сама она не обязана никому и ничем.

Ну и кто им виноват…

https://olegmakarenko.ru/2399439.html?thread=852935887#t852935887

2. Блогер statistiki пишет:

https://olegmakarenko.ru/2399439.html?thread=852946639#t852946639

Кстати, о рынке труда.

Так вышло, что 24 февраля я встретила в статусе безработной.

Я планировала закрыть в январе сессию, я феврале чуть отдохнуть и выйти на работу где-нибудь в середине марта. И всё шло по плану. На 24 февраля у меня были контакты, по-моему, с 4 или 5 организациями.

А) Одна организация отказала мне прям 24 февраля потому что я россиянка. Сама организация из Черногории, там полностью русскоязычный персонал и работают они с российскими праздниками. Я, откровенно говоря, точно знала, что не буду там работать, так как я мало того, что не хочу из России уезжать, мне ещё и жаркий климат противопоказан. Но я ходила туда для тренировки.

Б) Во второй, нашей организации, мне отказали в связи с тем, что я недостаточно сеньориста. Мне сказали, что так бы меня взяли до 24 февраля, но в связи с известными событиями нанимают только очень опытных специалистов.

В, Г) А вот два российских банка взялись в борьбу за меня. Увы, в связи с началом специальной военной операции процесс найма несколько затянулся (а в банках он и так никогда не был быстрым). Выбрала я того работодателя, который первым сделал мне предложение.

Может быть, там была ещё и пятая организация, но я уже не помню.

В общем, 1 апреля я вышла на работу в банк на должность риск-аналитика, где буду заниматься машинным обучением.

Работаю из дома. На зарплату не жалуюсь. Даже если цены подрастут в 2 раза, то я, сохранив прежний уровень потребления при новых ценах смогу выплатить свою ипотеку (взяла в Приморском районе однушку 2020 году на 30 лет) меньше чем за 2 года. Правда, с учётом того, что ипотека у меня под 7,6%, я не вижу смысла гасить её досрочно.

В общем, переход в IT был верным решением. Даже в столь непростое время я смогла найти для себя хорошую работу и хорошую зарплату. Я ожидаю, что в ближайший год-два моя зарплата вырастет в 2 раза.

Напомню, что мне 35 лет, я закончила кафедру статистики и эконометрики Финэка в 2010 году, а в 2020 поступила в магистратуру на программу “Науки о данных” (Data science) НИТУ МИСиС (в Петербурге вуз неизвестен, а вообще во всей остальной стране он известен и считается очень крутым и даже входит в топ-500 World Unoversity Rankings).

3. Эпидемия в России ослабевает, однако значительная доля россиян остаётся на удалённой работе и, по-видимому, собирается так работать и далее:

https://lenta.ru/news/2022/02/18/ydall/

Около 15 процентов россиян полностью перешли на работу из дома. Трудности с самодисциплиной и более длинный рабочий день, чем при традиционном режиме они называют главной проблемой удаленки (так ответили 27,1 процента). Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также среди трудностей — отсутствие живого общения, которое усложняет рабочие процессы (25 процентов), рост количества планерок и созвонов (10,4 процента), родственники, которые отвлекают от работы (8,3 процента), плохое интернет-соединение дома (4,2 процента) и конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи (2,1 процента).

Больше других на удаленный формат перешли россияне, которые заняты в сферах ИТ и телекома, продаж, образования и бухгалтерии. Опрос также показал, что 52 процента респондентов на данный момент работают в традиционном режиме и не перешли на удаленку, 28 процентов сотрудников трудятся «гибридно» — время от времени посещают офис.