Мнение: Пророчество Муратова

С момента нападения на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова прошло уже почти две недели. Но уголовное дело по факту нападения до сих пор не возбуждено. И это притом, что мы сами установили имена всех подельников преступления.

Между тем в интернете появилось интервью Дмитрия Муратова, в котором он говорит, что наступило время, когда людей «можно уже осудить за разжигание мира».

Это интервью не новое. Оно было записано еще 17 декабря 2018 года. 3,5 года назад.

Страшное интервью. Как будто сегодня записано. Пророческое.

Фотография Дмитрия Муратова отсюда

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