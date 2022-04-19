 

Мнение: Пророчество Муратова

19.04.2022, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С момента нападения на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова прошло уже почти две недели. Но уголовное дело по факту нападения до сих пор не возбуждено. И это притом, что мы сами установили имена всех подельников преступления.

Между тем в интернете появилось интервью Дмитрия Муратова, в котором он говорит, что наступило время, когда людей «можно уже осудить за разжигание мира».

Это интервью не новое. Оно было записано еще 17 декабря 2018 года. 3,5 года назад.

Страшное интервью. Как будто сегодня записано. Пророческое.

Фотография Дмитрия Муратова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Николай Лукашенко оказался автором интернет-истории про «батин суп»

24.11 / “Десятилетия одно и то же”: Антонов выступил с критикой традиционных “голубых огоньков”

27.10 / Мнение: Кадыров назвал Макрона «лидером терроризма»

06.11 / Эксперты: Чрезмерное употребление полезных продуктов приводит к обратному эффекту

25.02 / Мнение: Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

25.08 / Ученые назвали одну из вероятных причин развития опасной формы коронавируса

25.01 / “Могут заражать людей”: Ученые заявили о необходимости вакцины от коронавируса для домашних животных

28.07 / Диалог с Москвой помогает Чехии увереннее чувствовать себя в Евросоюзе

20.10 / Путин и Шойгу сыграют товарищеский матч по Dota 2 против Team Spirit

29.06 / Личное: Найтись со своим имиджем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика