 

Наш ответ санкциям: АВТОВАЗ дистанционно выведет из строя “Нивы”, поставленные полиции Австрии

19.04.2022, 14:11, Разное
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Компания “АВТОВАЗ” сообщила, что даст достойный ответ на санкции Австрии: тольяттинские специалисты дистанционно выведут из строя “Нивы”, поставленные австрийской полиции в недавнем прошлом. Силовики и спасатели приобрели в общей сложности 82 экземпляра LADA Niva Legend, последняя поставка состоялась летом 2021 года.

Автопроизводитель констатировал, что официальная Вена присоединилась к европейским санкциям, которые ударили и непосредственно по автозаводу – прекращены поставки целого ряда комплектующих для автомобилей Vesta и XRAY. После безуспешных переговоров принято решение об ответных мерах.

Неизвестно, как планируется реализовать эти планы, учитывая, что в “Ниве” практически нет электроники. Специалисты “АВТОВАЗ” не раскрывают своё ноу-хау, но обещают австрийцам целый спектр проблем. Уже скоро на машинах начнут выходить из строя карданные валы, раздаточные коробки потребуют переборки, а в районе точек крепления кузова появятся трещины. У большинства поставленных внедорожников будет зафиксирован повышенный расход масла, а уровень вибраций выйдет за все разумные пределы. Шаровые опоры утратят смазку и деформируются, элементы салона начнут скрипеть.

В первую очередь тольяттинские “контрсанкции” затронут машины ранних поставок, однако очень скоро описанные проблемы распространятся и на совсем новенькие, прошлогодние “Нивы”. Никаких шансов продолжить эксплуатацию российских авто австрийцам не оставили: автозавод закрывает свой сервисный центр и отзывает обратно его сотрудника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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