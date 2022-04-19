Мнение: Необходимость дронов

Необходимость дронов

По теме с дронами, дискуссия о чем продолжается в Телеграм.

1. Количество крупных армейских ударных/разведывательных дронов должно безусловно возрастать. Их производство необходимо и дальше наращивать. Примеры Ирана и Турции показывают, что насытить армию дронами вполне посильная задача и для более слабых в военном и промышленно-технологическом отношении стран. При необходимости, не нужно стесняться закупки за рубежом. Например, не вижу ничего плохого в том, если РФ закупит у Китая 50-100 ударно-разведывательных БПЛА типа Wing Loong, которые по ТТХ не сильно уступают лучшим американским или турецким дронам, но стоят дешевле. Попутно надо развивать свои промышленные мощности, чтобы производить те же "Иноходцы" и "Форпосты" в большом количестве (продолжая параллельно работы по созданию новых образцов для будущих войн 20х годов).

2. Роль более маленьких дронов-корректировщиков/наблюдателей на тактическом уровне безусловно продолжает возрастать. Это было понятно еще в середине "десятых" в ходе сирийской и иракской кампаний. Войны в Ливии и Карабахе закрепили эту тенденцию. Соответственно, вопрос насыщения войск малоразмерными БПЛА для разведки/корректировки, стоит достаточно остро. Необходимо наращивать внутреннее производство плюс при необходимости, закупать крупным оптом за рубежом, пока сами себя не обеспечим.

3. Такие дроны это не вундервафля, а необходимый расходник, который должен быть закреплен в штатной структуре вооруженных сил. Помощь волонтеров это хорошо и прекрасно. Общество подставляет плечо армии, фронт и тыл работают вместе, но все же речь должна идти о серьезном дооснащении армии современными средствами тактической разведки/корректировки, дополняющих штатные средства.

4. Отдельно стоит вопрос наращивания производства и применения барражирующих боеприпасов / БПЛА-камикадзе. Они уже есть и применяются (обкатывали еще в Сирии). Но очевидно, что в дальнейшем их роль на поле боя также продолжит возрастать – текущие тенденции развития данного типа вооружений указывают на перспективы роевого использования подобных аппаратов и создания техники для массового запуска барражирующих боеприпасов, которые на тактическом уровне представляют большую угрозу ввиду того, что тактическая ПВО всех без исключения армий (в том числе РФ и США) не может обеспечить 100%-защиту от подобных дронов. Более слабые армии тем более уязвимы для данных боеприпасов.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

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