Манкие и все остальные – Личное мнение

Женщины делятся на две категории: на тех, с которых хочется снять одежду, и на всех остальных.



Фото: istockphoto.com

Первые — манкие, пленительные, будоражащие воображение, увлекающие за собой в свой мир. Они даже мороженое едят, соблазняя. Не кого-то конкретного, а весь мир.

Вторые мороженое тоже едят. Просто как-то едят. Неинтересно совсем.



Фото: istockphoto.com

Разница между манкими женщинами и остальными — в том, что первые себя безоговорочно обожают, холят, лелеют, находят на себя время, силы, средства. Они наполнены любовью к себе и не клянчат любовь у других.

Остальным и денег на себя потратить жалко, да и времени тоже нет. Так и проживают свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь, удовлетворяя потребности окружающих и задвигая свои желания на задворки сознания. Ждут от близких любви и не просто ждут, а жаждут!

Но вместо любви получают, в лучшем случае, жалость, а в большинстве — откровенное неуважение или даже презрение.

Я бы очень хотела, чтобы вы, мои хорошие, были у себя в приоритете. Жертвенность — это, наверное, почётно, но никто её, увы, не оценит.

Вкладывайте в себя время, деньги, свою собственную энергию. Ухаживайте за собой фанатично, как это делаю я.

Именно через уходы за лицом, телом, волосами я выражаю любовь, уважение и благодарность к самой себе.

Сейчас — весна, переходный сезон, авитаминоз. Да и стресса в жизни у всех сейчас — тоже по самые брови.

Поддержите свои волосы и ногти моими любимыми витаминами Honey Teddy.

У них, как мне кажется, — самый сильный в России состав среди имеющихся на рынке витаминов для волос.

Honey Teddy нужно принимать курсом: как минимум, 3 месяца, но лучше — 6. Я, вообще, жую их круглый год уже много лет подряд.

Именно «мишки» помогли мне отрастить волосы хорошей густоты ниже лопаток.

Конечно, ухаживать за волосами нужно в комплексе: не только пастилки жевать, но и холить их извне, правильно подбирая шампуни, кондиционеры, маски.

Обратите внимание на корейские бренды. На рынке уходовой косметики они, я считаю, — впереди планеты всей: Missha, Enough, FarmStay, Jigott.

Ухаживая за волосами, помните о лице. Ну, и весна — самое время обновить косметичку, порадовав себя новыми оттенками, текстурами, образами.

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– 10% на весь корейский ассортимент по промокоду KOREA.

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Обязательно побалуйте себя сном на правильной шёлковой наволочке. Это — не просто приятно, но и принципиально важно в уходе за волосами. Особенно, если ваши волосы склонны к ломкости и пушатся.

О гладкую, шёлковую поверхность волосы не трутся, а скользят. Результат — волосы, которые утром и расчесать легко, и блестят.

Кстате — о сне: полноценный сон крайне важен для красоты и здоровья, но эту прописную истину почему-то многие игнорируют, гробя свою привлекательность.

Обратите внимание на макси-маски, которые полностью блокируют свет и создает абсолютную темноту. Именно такая темнота необходима для качественного отдыха и выработки мелатонина — гормона сна и молодости. Сейчас, когда рассветает всё раньше и раньше, это особенно актуально.

Маска закрывает большую часть лица, но при этом она невероятно мягкая, как настоящая подушечка для глаз. Вырез посредине обеспечивает плотное прилегание маски к лицу и исключает проникновение света.

Размер легко можно подобрать с помощью регуляторов на двух бархатных резинках сзади. Маска не сползает и не давит на голову.

Ну, и напоследок — о правильной сушке волос. Мокрые волосы — особенно уязвимы и легко ломаются. После мытья заверните их в красивый тюрбан.

Сначала махровой стороной внутрь на 5-8 минут, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем выверните тюрбан и наденьте его внутрь уже гладкой стороной. После такой бережной сушки, волосы лучше расчесываются, меньше пушатся и больше блестят.

По промокоду MIRO — скидка 10% на весь ассортимент магазина.

А вы к каким женщинам себя причисляете: к влюблённым в себя или загибающимся от недолюба?

Смогли себя полюбить или пока — в процессе?

БАД. Не является лекарственным средством. Не предназначено для лечения заболеваний.

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