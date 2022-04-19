 

Брачные игры тетеревов сняли на видео

19.04.2022, 14:03, Разное
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Не являются исключением и тетерева. У этого вида пернатых брачные игры начинаются примерно в середине апреля и длятся около месяца. В лесах Ленинградской области такие игры даже удалось снять на видео. В ролике заметно, как красавец самец, распушив хвост, ходит кругами вокруг самки. Известно, что самцы специально закидывают распушенный хвост на спину, чтобы продемонстрировать белоснежные перья подхвостья и привлечь внимнание.

Как отмечает портал 78.ru, для токования тетерева часто выбирают просторные лесные поляны или просеки. Наиболее активно брачные игры проходят вечером. Тетерева усаживаются на деревья и громко призывают тетерок вплоть до самой ночи. Время от времени самцы перебираются с места на место и даже затевают драки с конкурентами.



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