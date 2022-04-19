 

Куда инвестировать гражданам России в условиях санкций

19.04.2022, 14:03, Разное
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С введением западных санкций у граждан России возникли определенные проблемы с инвестициями. Более того, из-за новых ограничений против национальной экономики возник риск повышения инфляции. Однако специалисты уже нашли оптимальные варианты, которые должны помочь россиянам сохранить свои сбережения.

Сегодня граждане РФ преимущественно вкладывают денежные накопления в недвижимость. Популярностью у населения пользуются как квартиры в жилых домах, так и частные владения. Однако экспертное сообщество предлагает обратить внимание на отечественные курорты.

В интервью изданию “Газета.ру” глава профильного СРО Кирилл Кулаков подчеркнул, что городская недвижимость в последняя время резко подорожала. В то же время на фоне санкций, которые затруднили зарубежные поездки, повысилась популярность жилья в курортных регионах России, уверен эксперт.

Меж тем, он подчеркнул, что дома в городе Сочи сегодня сильно переоценены. Об этом сообщает РИА ФАН. Специалист посчитал, что стоимость квадратного метра там уже приравнялась к цене в Москве. Однако в отличие от столицы жилье на курорте не подходит для аренды круглый год.

Кулаков призвал граждан инвестировать в малые курортные города России. По его словам, наиболее выгодными вариантами являются дома на побережье Черного или Азовского моря в Краснодарском крае. Там стоимость жилья отличается от Сочи в три-четыре раза. При этом, по словам эксперта, в сезон цена аренды может доходить до ста тысяч рублей в месяц.



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