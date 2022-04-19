 

Грабившую пенсионеров воровку поймали в Екатеринбурге

19.04.2022, 14:00, Разное
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В апреле оперативникам начали поступать заявления о кражах у пожилых людей. Схема отбора денег во всех случаях была одинаковая: неизвестная женщина представлялась стариках знакомой их родственников.

“Она представилась знакомой ее дочери, которая якобы передала для старушки посылку с продуктами. При этом стоимость посылки якобы составляла 30 тысяч рублей”, – рассказали “Царьград” в полиции о краже у 90-летней пенсионерки.

Оперативникам удалось выяснить, что к делу причастна ранее судимая 62-летняя жительница Омска. По данным URA.RU, против задержанной возбудили уголовное дело.



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