 

Лавров: Запад предал Зеленского

19.04.2022, 14:00, Разное
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После окончания Второй мировой войны некоторые западные страны во главе с США объявили себя победителями и объединились в блок НАТО. Вопреки обещаниям, данным руководству СССР, а позже и России, Североатлантический альянс начал все ближе и ближе подходить к границам нашей страны, что в итоге стало причиной усиления конфликта между Москвой и Киевом.

Об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. По его словам, передвигая границы НАТО к России, руководство военно-политического блока утверждало, что преследует исключительно оборонительные цели. Меж тем, на территории бывших союзных республик стал возникать современные ударные базы альянса. Министр иностранных дел России расценил их как плацдармы для потенциальных атак на нашу страну.

Кстати, напомним, что еще до начала специальной военной операции Москва по дипломатическим каналам обращалась к Вашингтону и Брюсселю с призывом обменяться гарантиями безопасности, настаивая на нейтральном статусе Киева. Однако США и НАТО не приняли предложение России.

Нашей стране пришлось начать спецоперацию для защиты суверенных ДНР и ЛНР. Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас Армия России переходит к следующей фазе. Он напомнил, что основной задачей Москвы все также сохраняется освобождение независимых республик Донбасса.

Кроме того, глава МИД РФ заметил, что ответственность за усиление конфликта лежит на главе Незалежной Владимире Зеленском. По его словам, президент Украины отказался идти на сотрудничество и выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями. В то же время “Запад предал Зеленского”, отметил Лавров.



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