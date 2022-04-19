Принц Гарри рассказал, как прошла его встреча с королевой Елизаветой II

Принц Гарри прервал молчание относительно своей недавней встречи с бабушкой Елизаветой II. Из разговора с ним журналисты сделали вывод, что мир в королевской семье восстановлен, по крайней мере, формально.

Напомним, что после отъезда герцога и герцогини Сассекских из Британии, отказа от королевских полномочий и скандального интервью Опре Уинфри их отношения с остальными членами королевской семьи были очень натянутыми. Гарри побывал на родине лишь дважды – он прилетал на похороны деда, герцога Эдинбургского, и на октрытие памятника в честь своей матери Дианы, а Меган все это время не появлялась в Европе. Поэтому новость о том, что супруги побывали в Виндзорском замке по дороге на “Игры непобежденных” ожидаемо попала на первые полосы всех мировых СМИ.

Разговорить Гарри и выяснить, как прошел разговор с бабушкой Елизаветой и отцом Чарльзом, который тоже присутствовал на этой встрече в Виндзоре, стало мечтой любого журналиста. Неудивительно, что ведущие телеканала BBC One во время интервью с принцем Гарри об Играх решили зайти с неожиданной стороны и спросили, говорила ли монархиня что-либо о британской команде, выступающей на соревнованиях в Гааге. Гарри ответил лишь:

Говорила множество вещей и все это я уже передал им. Было очень здорово увидеть ее. Думаю, она была бы счастлива быть здесь, если бы могла.

Тем не менее, уже стало известно, что лед в отношениях бабушки и внука растаял, и герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение на мероприятия, посвященные платиновому юбилею королевы в июне. Меган и Гарри предложили появиться на семейных мероприятиях, включая традиционное приветствие на балконе Букингемского дворца и праздничную службу в соборе Святого Павла. Но, поскольку два года назад супруги сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи, они не будут участвовать в каких-либо официальных мероприятиях.

В британские таблоиды уже просочилась информация, что Гарри и Меган пообещали королеве, что она сможет обнять своих правнуков Арчи и Лилибет “в самом ближайшем будущем”. Но для этого им придется срочно решить вопрос со своей охраной на территории Великобритании, ведь спокойно приехать с детьми, после того, как принц Гарри подал в суд на Министерство внутренних дел, утверждая, что он не чувствует себя в безопасности, было бы, как минимум, странно.

Представитель герцога и герцогини сообщил газете The Daily Telegraph, что планы относительно будущих поездок пока не обсуждаются. Но даже если Гарри и Меган привезут детей в Британию, по мнению экспертов, прежней теплоты и доверия в отношениях с остальными членами семьи уже не будет.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи и дочерью Лилибет на рождественской открытке