 

Insider – кризиса могло не случиться — сенатор Маккарти обвинил Байдена в нерасторопном вооружении Украины

19.04.2022, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению сенатора Кевина Маккарти, который является лидером республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США, администрация Байдена должна была начать вооружать Украину значительно раньше. Маккарти заявил в телеинтервью, что, если бы американское оружие было доставлено на Украину без промедления, это могло бы удержать Москву от начала спецоперации и «спасти тысячи жизней», пишет Insider.


AP

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил в воскресенье, что администрация президента Джо Байдена слишком медленно снабжает Украну оружием. По мнению конгрессмена, если бы Киев получил американское вооружение пораньше, это могло бы удержать Москву от начала спецоперации и помогло бы украинцам лучше обороняться, пишет Insider. 

«Украина жаждала возможности защитить себя», — подчеркнул лидер Республиканской партии США в эфире воскресного телешоу. Он также отметил, что хотя Вашингтон не планирует направлять на Украину свои войска, администрации Байдена следовало бы проявлять больше внимания к вопросам поставок оружия за границу.

«Если бы мы перебросили оружие на Украину раньше, чтобы они могли себя защитить, это спасло бы тысячи жизней», — заявил конгрессмен, предположив также, что подобный шаг мог бы удержать российского лидера Владимира Путина от решения начать спецоперацию. «Украина не просит американских мужчин и женщин сражаться. Всё, что они просят, — это оружие для самозащиты», — подчеркнул американский политик.

С момента обострения конфликта администрация Байдена активно поддерживала украинского президента Владимира Зеленского и уже оказала Киеву помощь на общую сумму около $3 млрд, напоминает Insider. В том числе США отправили на Украину более 1400 зенитных систем Stinger, более 5000 противотанковых систем Javelin и дополнительно 7000 противотанковых систем, сообщается в статье. 

Кроме того, администрация Байдена передала Украине более 50 миллионов единиц боеприпасов и ракетных систем с лазерным наведением, а также стрелкового оружия и противоминомётных радиолокационных систем, пишет Insider. Однако Маккарти упрекнул Белый дом в том, что он при этом не разрешил передать Польше истребители МиГ-29, говорится в статье.

В прошлом месяце Пентагон отклонил предложение Польши о переброске истребителей МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, напоминает Insider. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что это предложение «вызывает серьёзную озабоченность у всего альянса НАТО». 

По мнению Маккарти, таким образом американское правительство упустило возможность оказать Киеву дополнительную помощь. Он подчеркнул, что президент Байден напрасно отказал Украине и Польше в обеспечении истребителями МиГ-29, поскольку негативные последствия таких «неправильных действий» неизбежно проявятся в будущем, сообщается в статье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть

22.06 / Настя Каменских заинтриговала поклонников метаморфозой во внешности: “Лето создано для танцев”

05.06 / Будьте экономны, и ваш стартап может просто обзавестись целым поколением

19.03 / В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова

18.05 / Тонкие волосы сделает объемными: небрежный боб подходит всем типам волос

16.04 / Tagesspiegel – «ездить на велосипеде и задёргивать занавески» — немцев учат экономить энергию назло Путину

31.08 / Окно в прошлое: в сети обсуждают редкие архивные фото Хью Гранта и Элизабет Херли

06.09 / Новые компании присоединились к программе “Миллион призов” за онлайн-голосование

18.07 / Ученые: Куркума помогает бороться с вирусом

20.01 / Полиция вернула москвичу машину с трупом внутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика