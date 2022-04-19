NTD – в США зафиксировали рекордный наплыв нелегальных мигрантов

Небывалыми темпами растёт число мигрантов, арестованных при попытке незаконно попасть на территорию США. Как пишет NTD, в марте на границе с Мексикой арестовали 210 тысяч таких искателей убежища, что является рекордом за последние 20 лет. Сторонники Республиканской партии считают, что росту нелегальной иммиграции способствовал отказ демократа Джо Байдена от политики эпохи Трампа.

Число мигрантов, арестованных при попытке незаконно попасть на территорию США, растёт небывалыми темпами. В марте на границе с Мексикой арестовали 210 тысяч таких искателей убежища. Это рекорд за последние 20 лет.

Это также на четверть больше, чем в марте прошлого года. Тогда на границе задержали 169 тысяч мигрантов.

Наплыв беженцев начался как раз год назад. Тогда тысячи детей без сопровождения оказались в переполненных пограничных центрах содержания, ожидая распределения в государственные приюты.

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп называл обстановку на границе с Мексикой чрезвычайной ситуацией. Он начал строить стену, чтобы остановить поток мигрантов, а также ужесточил правила. Например, мигранты должны были ожидать рассмотрения своих заявок на получение убежища в США на стороне Мексики.

С приходом демократа Байдена ситуация изменилась. Он остановил строительство стены и ослабил миграционную политику, после чего столкнулся с большими проблемами в пресечении миграционного потока.

Республиканцы говорят, что отказ Байдена от политики эпохи Трампа способствовал росту нелегальной иммиграции.

При этом ситуация может усугубиться ещё больше. К 23 мая планируют отменить постановление эпохи пандемии, согласно которому всех мигрантов с приграничных территорий быстро отправляли в Мексику, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Примерно к половине искателей убежища, которых выслали в марте, применили именно это распоряжение.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.