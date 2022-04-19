 

Минобороны показало работу «Искандера» на Украине

19.04.2022, 13:23, Новости дня
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Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по объекту военной инфраструктуры, расположенному на территории Украины.

«Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов и пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по установленному объекту военной инфраструктуры ВСУ в ходе выполнения задач специальной военной операции», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что «Искандер» – это высокоточное оружие, способное поражать цели на дистанции до 500 километров. Боевая часть снаряда способна уничтожить любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы ПВО и т. д.

Комплекс имеет баллистические и крылатые ракеты, они на подлете к цели создают ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.

Крылатая ракета способна лететь на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, потому ее невозможно засечь.

Военнослужащие расчета, принимающие участие в спецоперации на Украине, рассказали о своей службе.

«Машина отработана до мелочей. За все время выполнения боевых задач ни разу не подводила. У «Искандеров» два вида ракет – крылатая и баллистическая. Первая летит на низких высотах, может маневрировать и огибать рельеф. Вторая взмывает в стратосферу. Двигается по четкой траектории и наносит внезапный удар с неба. Обе ракеты бьют с математической точностью», – сообщил командир расчета.

Ранее Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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