Почему самостоятельный ремонт дома опасен для здоровья человека

Зачастую россияне предпочитают делать ремонт в квартире или загородном доме собственными усилиями. Причин тому может быть много: от банальной экономии, до недоверия специалистам. Однако, самоуправством в таком нелегком деле чревато тяжелыми последствиями для здоровья.

Какие опасности подстерегают человека во время самостоятельного ремонта жилища, рассказал аналитик по недвижимости Иван Федяков. По его словам, при улучшении дома или квартиры люди могут столкнуться с многочисленными негативными последствиями. Это могут быть как физические травмы, так и химические отравления.

Разумеется, обычному человеку без специальных навыков порой может быть сложно оценить риски. Проводя строительные работы, граждане зачастую затрудняются даже выбрать правильные материалы, которые соответствовали бы требованием безопасности и экологичности.

По словам эксперта, около 70% россиян предпочитают заниматься домашним ремонтом самостоятельно. Прежде всего они отказываются от помощи специалистов из-за желания сэкономить. Аналитик подчеркнул, что с понижением благосостояния людей возрастает доля работ без привлечения профессионалов.

Одна из главных проблем при закупке стройматериалов, как отметил эксперт, связана с выбором краски. Зачастую граждане берут более дешевый продукт, предназначенный только для внешней отделки дома. Такую краску нельзя использовать внутри помещения из-за высокой токсичности. Если человек допустит ошибку, то он может попросту отравиться.

Специалист Андрей Демшин указывает на серьезные риски при самостоятельном креплении бытовой техники и установлению межкомнатных проемов. По его словам, при неправильном подборе материала или технологии работ все это может обрушиться.